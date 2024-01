Jena. Ein Gespräch über die Bewertung des Revolutionärs in Putins Russland, was ihn von Stalin Unterschied, seinem Vermächtnis und warum es nicht nur einen Lenin gibt.

Anlässlich des 100. Todestags von Wladimir Iljitsch Lenin am 21. Januar sprachen wir mit dem Historiker Professor Dr. Joachim von Puttkamer von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena über den Begründer der Sowjetunion.

Was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie den Namen Lenin hören?

Die Sowjetunion – mit Blick auf ihre Gründung 1922 war Lenin federführend. Außerdem kommt mir ad hoc die Oktoberrevolution 1917 in den Sinn, schließlich war er eine zentrale Figur des Umsturzes; womöglich sogar die zentrale. Und natürlich tun sich beim Klang seines Namens vor meinem geistigen Auge die zahllosen Statuen auf, die mehrere Jahrzehnte die politische Symbolik in Osteuropa und der ehemaligen DDR prägten.

Ist Wladimir Iljitsch Uljanow, der unter seinem Kampfnamen Lenin in die Annalen einging, 100 Jahre nach seinem Tod immer noch für die Geschichtswissenschaft von Interesse?

Lenin ist immer noch gegenwärtig und wird dies wohl auch bleiben, zumal er eine herausragende Persönlichkeit der russischen Geschichte ist. Sein Wirken und vor allem seine Gedanken beeinflussten jedoch nicht allein die Prozesse des Umbruchs im einstigen Zarenreich, sondern wirkten weit darüber hinaus. Die letzten Biographien liegen jedoch schon einige Jahre zurück, denn zu seiner Person gibt es kaum noch neue Erkenntnisse: Man kann durchaus behaupten, dass auf dem biographischen Terrain alles erforscht und interpretiert ist. Bereits zu Lebzeiten und auch in den Jahren danach wurde fast alles dokumentiert und ausgewertet. Es gibt wenige Personen in der Geschichte, deren Schriften in einem derartigen Umfang editiert wurden wie jene von Lenin.

„Es gibt wenige Personen in der Geschichte, deren Schriften in einem derartigen Umfang editiert wurden“

In der DDR war Lenin sehr präsent. Sie jedoch sind in München geboren und aufgewachsen. Wo begegnete einem Lenin auf der anderen Seite der innerdeutschen Grenze?

An den Hochschulen – wenn auch nicht in Form von Statuen, Fahnen oder Wimpeln. Als ich in den frühen 80er-Jahren an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg studierte, gab es Kommilitonen, die für jede Lebenslage gefühlt ein Lenin-Zitate parat hatten – das hatte fast schon etwas von Glückskeksen. Besagte Kommilitonen waren unserem Dozenten diesbezüglich durchaus überlegen. Letztlich handelte es sich bei jenen Studenten um späte Ausläufer der 68er-Bewegung, eben jenes links-revolutionär gestimmte Milieu, das in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren an den westdeutschen Universitäten noch präsent war und sich ideologisch bei Mao Zedong oder halt bei Lenin bediente. In einem meiner ersten Seminare zur Sowjetunion musste ich jedoch mit Erstaunen erkennen, dass es nicht nur den einen Lenin gibt, sondern mitunter sehr unterschiedliche.

Wie viele gibt es denn?

Es gibt den begnadeten Polemiker der jungen Jahre, der in allen ideologischen Fragen die jeweils radikalste Position formulierte, den Revolutionär, der das demokratische Russland 1917 in den Bürgerkrieg trieb, den Gewaltmenschen, der Millionen von Opfern in Kauf nahm, aber auch den strategischen Denker und politischen Organisator, der seine Partei und damit das Land als unangefochtene Autorität zusammenhielt und auf seinen Kurs zwang.

Was gibt es über den Menschen Lenin zu berichten?

Der junge Lenin, der damals einfach nur Wladimir Iljitsch Uljanow hieß, gehörte zu jenen ungeduldigen Intellektuellen, von denen es Ende des 19. Jahrhunderts in Russland nicht wenige gab und die allesamt die bestehende feudalistische Gesellschaftsordnung ablehnten. Dabei war es gar nicht so sehr die Diskrepanz zwischen Arm und Reich, die sie antrieb, vielmehr war es der Wunsch nach einer Modernisierung und Reformierung der rückständigen Verhältnisse im Zarenreich.

„Die Hinrichtung seines Bruders hat ihn zweifelsohne radikalisiert“

Und was ließ ihn radikalisieren?

Die Hinrichtung seines Bruders Alexander Uljanow 1887, der ein Attentat auf den Zaren plante, hat ihn zweifelsohne radikalisiert – es war sein Schlüsselerlebnis. Von da an stellte er sich entschlossen gegen jenes System, in dem er selbst aufgewachsen war. Man darf nicht vergessen: Lenins Vater, ein Schulinspektor, wurde aufgrund seines Dienstranges in den Adelsstand erhoben – er war weder Arbeiter noch Bauer.

Wie wird Lenin im Jahr 2024 bewertet? Gibt es dahingehend einen Konsens?

Während der vergangenen 30 Jahren, nach dem Untergang der Sowjetunion, haben sich die Dinge dahingehend doch sehr verschoben. Nach der Öffnung der Archive sah man in ihm nicht mehr nur den Begründer der Sowjetunion, sondern vor allem den Gewalttäter – und das durchaus im großen Stil: Bürgerkrieg, die Hungersnot 1921/22 und die Anfänge des Gulag-Systems gehen mit seiner Machtergreifung einher. Die sozialistische Utopie, die Lenin wahr werden lassen wollte, fußte letztlich auf sehr viel Gewalt und mündete geradewegs in einer Diktatur. Darüber hinaus war die Gründung der Sowjetunion auch wieder ein Schritt gen Imperialismus, schließlich wurden die Ukraine, weite Gebiete in Zentralasien und auch Regionen im Kaukasus ihr wieder einverleibt.

Und vor dem Ende des Kalten Krieges?

Da gab es eine Diskrepanz: Kritisierte man Lenin, kritisierte man in gewisser Weise auch den Gründungsmythos der Sowjetunion – das kam durchaus einem Drahtseilakt gleich. Vor dem Untergang der Sowjetunion ist man im Westen mit Lenin nicht so hart ins Gericht gegangen wie mit Stalin. Ab 1991 war dies jedoch obsolet. Gleichzeitig wurden erstmals die russischen Archive geöffnet, wodurch man einen sehr detaillierten Blick auf die Revolution und die frühen Jahre der Sowjetunion erhielt.

„Gleichzeitig hütet sich Putin auch davor, Lenin explizit zu kritisieren“

Kann man sagen, dass mit der Öffnung der Archive der Mythos Oktoberrevolution endgültig entzaubert wurde?

Das hat eine Weile gedauert und ist vielleicht noch nicht abgeschlossen. Aber im Grunde ja.

Richten wir unseren Blick noch einmal auf die Gegenwart: Wie wird Lenin im heutigen Russland unter Wladimir Putin bewertet?

Für Putin hat Lenin zu viele Zugeständnisse an die Völker gemacht, die an Russland angrenzen. Besagte Zugeständnisse wiederum seien unter anderem für den ukrainischen Nationalismus verantwortlich, die man nunmehr bekämpfen müsse. Kurz: Lenin ist keine historische Figur, mit der sich Putin identifiziert. Der russische Präsident orientiert sich vor allen an Peter I., dem Großen, welcher Russland in die Moderne führte, und auch an Stalin – zumindest dem Feldherren, der den Zweiten Weltkrieg gewann. Aber so deutlich würde er das niemals sagen, denn Stalin ist und bleibt der Inbegriff des Terrors. Gleichzeitig hütet sich Putin auch davor, Lenin explizit zu kritisieren, wohlwissend, dass er bei Teilen der älteren russischen Bevölkerung immer noch ein hohes Ansehen genießt.

Woher rührt besagtes Ansehen in Teilen der älteren Bevölkerung?

Ganze Generationen sind mit Lenin aufgewachsen. Er war omnipräsent, in Statuen, Bildern, Anstecknadeln und Straßennamen.

n seinem politischen Testament warnte Lenin vor Stalin, dessen unberechenbarem Charakter und seiner Neigung zur Gewalt – dergleichen wurde jedoch erst auf dem XX. Parteitag der KPdSU im Februar 1956 bekannt. Worin bestand der Unterschied zwischen Lenin und Stalin?

Sie waren sehr gegensätzliche Persönlichkeiten. Lenin war auf seine Art brillant, insbesondere in seinen Schriften kam der begnadete Stilist in ihm zum Vorschein. Er war hochgradig gebildet, stammte aus einem entsprechenden Elternhaus, hatte studiert und zudem Europa bereist. Letztlich war er ein Intellektueller, der sich auf einer historischen Mission wähnte, um eine Idee umzusetzen. Stalin hingegen, der sich am Ende seines Lebens wohl ebenfalls als Philosoph verstand, war in erster Linie ein gewiefter, bauernschlauer Apparatschik, ein Bürokrat und Funktionär, dem der utopisch-ideologische Überbau fehlte, den Lenin und vor allem auch Trotzki zweifelsohne besaßen. Lenin war weitaus mehr ein Idealist als Stalin. Nichtdestotrotz, beide waren Macht- und vor allem auch Gewaltmenschen – doch bei Lenin war die Gewalt ein Mittel zum Zweck, eher ein notwendiges Übel. Bei Stalin nahm es eher psychopathische Züge an. Er beschwor ein Klima der Angst und terrorisierte sein engstes Umfeld, um die Kontrolle, um die Macht zu bewahren. Lenins Autorität hingegen stützte sich in erster Linie auf sein Charisma und seine intellektuellen und rhetorischen Fähigkeiten – er besaß eine nicht zu leugnende Strahlkraft.

„Stalin hingegen führte das Sowjetreich gewaltsam in die Kollektivierung“

Und die Unterschiede zwischen den beiden in politischer Hinsicht?

Das sehen sie am Beispiel der Bauern. Lenin ermächtigte sie dazu, sich das Land zu nehmen und so die Revolution voranzutreiben. Nach den Jahren des Bürgerkriegs wandte er sich zumindest zeitweilig den Bauern zu. Stalin hingegen führte das Sowjetreich gewaltsam in die Kollektivierung, die wiederum Millionen von Menschen das Leben kostete.

Lenin nahm ebenfalls Gewalt, Tote und Krieg für die Umsetzung seines großen Ziels billigend in Kauf.

Das tat er. Generell nahm er stets die radikal denkbarste Position ein, wenn es um die Bewegung der Bolschewiki ging, der radikalen Fraktion innerhalb der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands. Der Bürgerkrieg, der auf die Oktoberrevolution folgte, wurde von ihm und den Seinen willentlich vom Zaun gebrochen, sogar auf die Gefahr hin, dass sie ihn verlieren. Unmittelbar nach der Ankunft Lenins im April in Sankt Petersburg traten die Bolschewiki aus jener breiten Koalition aus, die die Februarrevolution herbeiführte und eine demokratische Republik anstrebte. Lenins so genannte April-Thesen sind das gedankliche Fundament für jenen essenziellen Schritt, mit dem die Bolschewiki die Revolution auf die Spitze treiben wollten. Sie sagten sich von den anderen Sozialisten und natürlich auch von den Bürgerlichen los – koste es, was es wolle. Anfangs ist der Bürgerkrieg vor allem ein Konflikt zwischen der Bolschewiki und anderen Sozialisten.

Es ist bekannt, dass sich Stalin Trotzki, dem Begründer der Roten Armee, unterlegen fühlte und ihn auch deswegen 1940 im mexikanischen Exil ermorden ließ. Ist es denkbar, dass auch Lenin ein derartiges Schicksal ereilt hätte, wenn er länger gelebt hätte?

Nein. Dazu war seine Autorität im engsten Führungskreis viel zu groß, auch nach mehreren Schlaganfällen, als er kaum noch handlungsfähig war.

Apropos Oktoberrevolution: Haben die Deutschen nicht einen essenziellen Anteil an den Geschehnissen 1917 – immerhin ermöglichte es die Oberste Heeresleitung um General Ludendorff, dass Lenin aus seinem Exil in der Schweiz gen Russland aufbrechen konnte?

Sie spielen auf den plombierten Eisenbahnwaggon an, der von der Obersten Heeresleitung für die Fahrt durch Deutschland bereitgestellt wurde; anschließend führte ihn sein Weg über Schweden und Finnland nach Petrograd, wo er letztlich am

16. April 1917 ankam. Aber ja, die Oberste Heeresleitung um General Ludendorff hatte tatsächlich einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Umbruch in Russland. Sie spekulierte darauf, dass mit seiner Ankunft der interne Konflikt geschürt wird und der Krieg im Osten dadurch zum Erliegen kommt. Wobei man auch sagen muss, dass sie sich verkalkuliert hatten, zumindest auf lange Sicht. Zwar schwiegen ab März 1918 mit dem Friedensvertrag von Brest-Litowsk die Waffen an der Ostfront, doch das Echo der Oktoberrevolution erreichte noch im selben Jahr auch Deutschland. Der Matrosenaufstand am 3. November 1918, kurz vor dem Ende des Ersten Weltkrieges, ist ein derartiges Ereignis, das auf die Geschehnisse in Russland gut ein Jahr zuvor zurückzuführen war. Die Herren mit der Pickelhaube hatten Lenins Strahlkraft schlichtweg unterschätzt.

„Außerhalb des heutigen Russlands schlägt Lenin fast nur Ablehnung entgegen“

Strahlkraft ist ein gutes Stichwort: Was bleibt von Lenin? Was ist sein Vermächtnis?

Letztlich der Gewaltmensch, der zum einen zum Untergang des Zarenreiches beigetragen hat, zum anderen sich aber auch entschlossen gegen eine demokratische Ordnung stellte. Ihr hatte er ein radikal-sozialistisches und gewalttätiges Modell entgegengesetzt, das er letztlich auch in imperiale Sphären führte. Außerhalb des heutigen Russlands schlägt Lenin fast nur Ablehnung entgegen. Meines Wissens werden nirgendwo noch Denkmäler von ihm errichtet.

Gibt es nichts Positives?

Den utopischen Überschuss, der all diese Projekte vorantrieb, hat Lenin zwar politisch überhaupt erst ermöglicht, aber treibende Kraft war er in diesen Dingen allenfalls mittelbar. Die Formel, Kommunismus sei Sowjetmacht plus Elektrifizierung des ganzen Landes wird in der Tat Lenin zugeschrieben. Sie sollte aber nicht verdecken, dass Russland durch Revolution und Bürgerkrieg nicht zuletzt in seiner wirtschaftlichen Entwicklung weit zurückgeworfen wurde. Die Produktionsleistungen von 1913 wurde erst in den späten 1920er Jahren wieder erreicht, als Lenin bereits gestorben war. Desgleichen hatte Russland schon vor dem Krieg auch den breitenwirksamen Durchbruch zur Alphabetisierung erreicht. Das spielte Lenin in die Hände, hier konnte er anknüpfen.

Bleibtsonst noch etwas von Lenin?

(Lacht) Womöglich das ikonische Bild: Lenin am Rednerpult – mit wehendem Mantel, Spitzbart und Mütze.

Taugt Lenin mehr zur popkulturellen Ikonographie als Stalin?

Ich glaube schon. Weniger als Tito, aber weitaus mehr als Stalin.

Wladimir Iljitsch Uljanow, Kampfname Lenin, wurde 22. April 1870 im russischen Simbirsk geboren. Er war Politiker, kommunistischer Revolutionär, marxistischer Theoretiker, Vorsitzender der Bolschewiki, Regierungschef und gilt als Begründer der Sowjetunion. Er starb am 21. Januar 1924 in Gorki Leninskije bei Moskau. In seinem politischen Testament warnte er vor Stalin.