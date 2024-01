Erfurt. Elena Rauch über die Demonstrationen gegen Rechts.

Das ist ein starkes Signal: Mehr als 9000 Menschen in Erfurt, zuvor gingen Tausende in Jena und Gera auf die Straße. Die rassistischen Pläne von Rechtsaußen sind deutschlandweit ein Weckruf für all jene, die ohnehin mit Unbehagen die AfD-Werte in den Meinungsumfragen beobachten. Bei all der Sorge darüber mag man zuweilen vergessen, dass eine große Mehrheit anders denkt.