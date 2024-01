Sibylle Göbel über das Bürgergeld für ukrainische Kriegsflüchtlinge.

Die Frage ist: Wer hat Recht? Die Bundesagentur für Arbeit, die sagt, dass ukrainische Flüchtlinge ihre Finanzsituation offenlegen müssen? Oder der CDU-Landespolitiker, der den Eindruck erweckt, Bedürftigkeitsprüfungen fänden nicht statt und es brauche andere Prüfverfahren bei ausländischen Leistungsempfängern? Schwer zu sagen. Fakt ist: Bund und Länder haben den Rechtskreiswechsel, wonach Ukrainer seit Juni 2022 sofort Bürgergeld bekommen, mit dem Argument vereinbart, die Behörden zu entlasten und den Zugang der Ukrainer zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die Jobcenter, hieß es, hätten gute Branchen- und Arbeitgeberkontakte, um für erwerbsfähige Geflüchtete berufliche Perspektiven zu erschließen. Ob bei dem Kraftakt, den der Rechtskreiswechsel für die Ämter bedeutete, wirklich Zeit für eingehende Prüfungen blieb, darf wenigstens bezweifelt werden. Wie auch die schnelle Integration in den Arbeitsmarkt nicht in dem Maße funktioniert hat, wie man sich das erhoffte. Teils, weil die Flüchtlinge noch in Sprachkursen stecken, teils weil Abschlüsse bislang nicht anerkannt sind, teils weil es an Kita-Plätzen fehlt, damit mehr Mütter arbeiten gehen können.