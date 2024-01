Martin Debes über zwei neue Parteien.

Wem das Thüringer Landtagswahljahr 2019 mit seinen teils spektakulären Folgen zu spannend war, der sollte sich einen großen Vorrat an Beruhigungstee anlegen. Denn diesmal wird es wirklich verrückt.

So steht eine Partei, die von einem Rechtsextremisten geführt wird, unangefochten an der Spitze der Umfragen. Gleichzeitig schwächeln die Koalitionsparteien so stark wie nie zuvor.

Die Krise der etablierten Parteien, zu denen im Osten der Republik längst die Linke gehörte, schreitet scheinbar unaufhaltsam voran – und sorgt für zusätzliche Konkurrenz.

Gleich zwei neue, populistisch agierende Parteien streben von links wie rechts auf den Parteienmarkt. Und in Thüringen wollen sie sich als erstes ausprobieren.

Dies alles findet, wie heutzutage gerne gesagt wird, natürlich nicht im Vakuum statt. Angesichts der extremen Herausforderungen von Krieg, Klimawandel und anderen Katastrophen wirkt das liberale Demokratiemodell überfordert und zunehmend gefährdet.

Umso wichtiger ist es, wie auf den gerade stattfindenden Demonstrationen gegen diese Gefahr aufzustehen – ohne allerdings selbst extrem zu sprechen oder gar zu agieren. Demagogie spaltet nur, da doch Gemeinsamkeit besonders nötig ist.

Sich ernsthaft und selbstkritisch um die Menschen bemühen, mit Lösungsangeboten, Empathie und differenzierter Aufklärung: So wird die freie Gesellschaft am besten geschützt und kann wieder stärker werden.