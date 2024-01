Erfurt. Insgesamt sind bislang 76 ukrainische Pädagogen im Thüringer Schuldienst. Die Zahl der neuen Assistenzen soll in diesem Jahr deutlich erhöht werden.

Seit 2023 sind laut Bildungsministerium 152 pädagogische Assistenzkräfte in Thüringer Schulen eingestellt worden. Mit einem weiteren Aufwuchs hofft man, vor allem Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund zu entlasten. Die Zahl der neuen Assistenzen soll in diesem Jahr auf 357 erhöht werden. Nach dem verabschiedeten Haushalt könne man nun auch unbefristete Anstellungen anbieten.