Erfurt. Ausfälle und Personalmangel könnten zu einem Dominoeffekt führen. Der Freistaat lag im vergangenen Jahr deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt.

Mit den Krankenkassen Kaufmännische (KKH) und IKK Classic zeigten sich am Montag weitere Versicherer alarmiert über den hohen Krankenstand unter Beschäftigten im vergangenen Jahr. Die KKH Kaufmännische Krankenkasse registriert in Thüringen 218 Krankheitsfälle pro 100 Mitglieder, also sechs Prozent mehr als im Vorjahr (206 Fälle). Damit liege Thüringen deutlich über dem bundesweiten Mittel von 204 Fällen. „Angestellte haben im vergangenen Jahr mehr kurzzeitige Krankschreibungen eingereicht als zuvor“, sagte KKH-Arbeitspsychologin Antje Judick. Bei den Versicherten der IKK Classic stieg der Krankenstand auf den Rekordwert von 7,26 Prozent. Zuvor hatten AOK, DAK Gesundheit und Barmer auf ähnliche Trends hingewiesen. Während laut AOK-Fehlzeitenreport von 2012 bis 2021 im Schnitt 159,7 Krankmeldungen pro 100 Versicherten erfolgten, waren es 2022 216,6 Fälle – ein Plus von 30 Prozent.