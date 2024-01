Erfurt. Thüringer Wirtschaftsministerium prüft, wie die Preisvergabe zum frühestmöglichen Zeitpunkt rechtssicher rückgängig zu machen ist.

An einem Treffen von Rechtsextremisten mit AfD- und CDU-Politikern im vergangenen November in Potsdam nahm offenbar auch der Ilmenauer IT-Unternehmer Christoph Hofer teil. Er soll lange in der Neonazi-Szene aktiv gewesen sein. Das berichten die Rechercheplattformen Correctiv und netzpolitik.org. Das Thüringer Wirtschaftsministerium will dem Unternehmer deshalb jetzt einen Preis aberkennen. Hofer wollte sich am Telefon nicht dazu äußern.