Elena Vogel über Tarifstreit zwischen GDL und Bahn

„Wegen Bahnstreik fällt dieser Zug heute aus“ - Das wird ab Mittwoch wieder vermehrt zu lesen sein. Und hier kommt Claus Weselsky ins Spiel. Der große Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL steht mal wieder im Rampenlicht. Mit Forderungen, die sein Gegenspieler, Martin Seiler, Personalchef der Deutschen Bahn, mit empörter Miene zurückweist. Vor laufender Kamera inszenieren sich die beiden Kontrahenten als knallharte Verhandlungspartner im Tarifstreit der Lokführer. Dabei hat es den Anschein, als würde es schon lange nicht mehr um die Sache an sich gehen. Sind die Eckpunkte für eine Einigung doch weitestgehend abgesteckt.

Aber das zuzugeben, wäre zu einfach. Stattdessen dürfen wir dabei zusehen, wie sich die beiden Widersacher mehr und mehr dem Narrativ der Alternativlosigkeit hingeben – und das alles nur, um am Ende als Sieger vom Platz gehen zu können. Um sagen zu können: Schaut her, ich habe gewonnen! Weselsky wird dabei in die Kameras schauen und lobpreisen, dass er trotz aller Widerstände weiter für die Lokführer gekämpft habe. Seiler wird hingegen mit ernster Miene erklären, dass er bis an die Schmerzgrenze des ökonomisch Vertretbaren gegangen sei. Sie beide werden mit sich zufrieden sein.

Was bleibt, ist eine entnervte Republik, die angesichts der Einigung erleichtert aufatmet und vor lauter Tarifstreit ganz vergessen hat, dass die wahren Probleme der Bahn nicht mit einer 35-Stunden-Woche gelöst sind. Aber das wird erst auffallen, wenn Weselsky längst in Rente ist und man auf die Bahnanzeige schaut und liest: Wegen Personalnotstand fällt dieser Zug heute aus.

