Erfurt. Bei den Zusatzbeiträgen für die Krankenkasse gibt es riesige Unterschiede. Warum ist die eine preiswerter und die andere teurer? Wir haben zwei Kassen gefragt

Wie teuer ist oder wird die Krankenversicherung? Alle Jahre wieder entscheiden die Verwaltungsräte der gesetzlichen Kassen zum Jahresende über die Höhe der Beiträge. Der ist zwar mit 14,6 Prozent (ermäßigt 14 Prozent) vom Bruttolohn für alle gesetzlich Versicherten gleich. Zusätzlich wird allerdings ein Zusatzbeitrag fällig, 2023 lag er bei im Schnitt 1,6 Prozentpunkten, 2024 sind es durchschnittlich 1,7 Prozentpunkte. Was die Kassen ihren Mitgliedern tatsächlich berechnen, liegt in ihrem Ermessen und kann sich von Versicherung zu Versicherung deutlich unterscheiden – wie auch ein Vergleich der größten Thüringer Kassen zeigt.

Mit Arbeitgeberbeitrag verdoppeln sich die Mehrkosten

Die Zeit, da Krankenkassen ganz auf den Zusatzbeitrag verzichten, ist spätestens seit Corona vorbei. Ungeachtet dessen sind die Differenzen bei in Thüringen agierenden Kassen gravierend. Während sich beispielsweise die AOK plus als mitgliederstärkste Versicherung 2024 mit einem Zusatzbeitrag von 1,8 Prozentpunkten (plus 0,3 gegenüber 2023) und damit 16,4 Prozent vom Brutto im Mittelfeld bewegt, schlagen Barmer und TK deutlich nach oben beziehungsweise unten aus. So erhebt die TK mit Zusatzbeitrag 15,8 Prozent (+/-0), bei der Barmer sind es 16,79 Prozent (+0,69) – ein Unterschied zwischen beiden Kassen von fast 1 Prozentpunkt. Bei einem Brutto von 3000 Euro ergibt sich eine Differenz von fast 200 Euro im Jahr nur auf der Arbeitnehmerseite, mit dem Arbeitgeberbeitrag verdoppeln sich die Mehrkosten.

TK: Schlanke Prozesse und niedrige Verwaltungskosten

Warum ist die eine preiswert und die andere teuer, haben wir die Kassen gefragt. Für die günstigere TK antwortet deren Landeschef Guido Dressel so:

Guido Dressel, Leiter der TK-Landesvertretung Thüringen © TK | Steffen Walther

„Der Zusatzbeitragssatz der TK bleibt stabil bei 1,2 Prozent. Die Ausgaben- und Einnahmesituation des vergangenen Jahres lässt diese Entscheidung zu. Hinzu kommt, dass die TK stetig daran arbeitet, Prozesse weiter zu verschlanken, was sich in niedrigeren Verwaltungskosten widerspiegelt.“ Ob das auch so bleibt, lässt Dressel offen. so gebe es keine Lösung für eine langfristige und nachhaltige Stabilisierung der GKV-Finanzen. „Um die Finanzlücke in der gesamten GKV zu schließen, wurden vergangenes Jahr erneut unter anderem die Rücklagen der Kassen und damit Beitragsgelder herangezogen. Das kritisieren wir“, sagt der TK-Chef. Es brauche dringend politische Lösungen für die Milliardenlücken in der gesetzlichen Krankenversicherung. „Die Ausgaben steigen weiter stärker als die Einnahmen, deshalb werden auch die Zusatzbeiträge in der GKV weiter steigen müssen – wenn nicht endlich Reformen kommen“, sagt Dressel.

Barmer: Demografie der Versicherten führt zu Fall- und Kostensteigerungen

Athanasios Drougias ist Bundessprecher der Krankenkasse Barmer. © Barmer

Für Barmer antwortet deren Sprecher Athanasios Drougias: „Die BARMER steht wie alle gesetzlichen Krankenkassen vor großen Herausforderungen von außen. GKV-weit gibt es massive Kostensteigerungen, die wir nicht beeinflussen können, insbesondere im Krankenhausbereich. Aufgrund der speziellen Demografie unserer Versicherten sind wir von den Fall- und Kostensteigerungen besonders betroffen. Eine tiefgreifende Krankenhausreform ist erforderlicher denn je, um die Versorgung besser und wirtschaftlicher zu machen.“ Eine Beitragserhöhung sei nie eine gute Botschaft, sagt Drougias. Zugute hält er der Barmer, dass sie gerade in schweren Krankenhausfällen eine individuelle Versorgung dank exklusiver Ärztenetze gewährleiste. Versicherte profitieren zudem von Videosprechstunden bei BARMER-Ärzten, von kostenfreie ärztliche Zweitmeinungen und vielen digitalen Service- und Gesundheitsangeboten.

Versicherte sollten Zusatzleistungen vergleichen

Letztlich müssen die Versicherten entscheiden, was ihnen ihr Gesundheitsschutz wert ist. Dafür lohnt sich nicht zuletzt der Blick auf Zusatzleistungen wie Zahnersatz oder die Erreichbarkeit. Letztlich sind immer auch Momentaufnahmen. Im nächsten jahr kann alles schon wieder ganz anders sein.