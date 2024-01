Erfurt. Die Rückführung des Maßregelvollzugs in staatliche Obhut wurde vor Jahren beschlossen, ist aber noch nicht vollständig umgesetzt worden.

Mit annähernd achteinhalb Jahren im Maßregelvollzug weist das Asklepios Fachklinikum Stadtroda die höchste durchschnittliche Unterbringungsdauer in Thüringen auf. Exakt saßen Täter in der Einrichtung im Saale-Holzland-Kreis für die damit geahndeten besonders schweren Taten 3059 Tage beziehungsweise 8,38 Jahre ein. Insgesamt waren dort 155 Menschen untergebracht, Durchschnittsalter: 41 Jahre. Das geht aus dem Bericht des Sozialministeriums über die Durchführung und die Qualität des Vollzugs der Unterbringungen in Thüringer Maßregelvollzugseinrichtungen hervor, der dieser Zeitung vorliegt. Er bezieht sich auf den Zeitraum 1. Juni 2020 bis 31. Mai 2022.