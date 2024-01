Erfurt. Der Holocaust-Überlebende Naftali Fürst sprach über das Erinnern und ein verwundetes Land

Als er in Buchenwald befreit wurde, war er ein einsamer Junge in einer zerstörten Welt. Und er beschloss, das Licht zu suchen, nicht in der Dunkelheit zu bleiben. „Das Leben ist ein Wert.“ So sagte er es am Freitag im Landtag. Eine Stunde des Gedenkens an die Opfer des NS-Terrors, er war Ehrengast: Naftali Fürst, 91 Jahre alt, Holocaust-Überlebender, Präsident des Internationalen Buchenwald-Komitees.