Erfurt. Beim großen Erfurter Karnevalsumzug am 11. Februar 2024 rollt auch ein Wagen unserer Zeitung mit. Bis zum 31. Januar können Abonnenten die begehrte Mitfahrgelegenheit ergattern.

Am 11. Februar 2024 rollt wieder der große Erfurter Karnevalsumzug durch die Stadt, etwa drei Stunden lang wird die bunte Karawane dabei unterwegs sein. Start ist um 13 Uhr in der Andreasstraße am Domplatz. Die etwa vier Kilometer lange Route führt den fröhlichen Tross auf dem Juri-Gagarin-Ring um die Altstadt herum und über Anger und Fischmarkt wieder auf den Domplatz.

„In den letzten Jahren haben rund 40 Vereine am Karnevalsumzug teilgenommen. Wir hoffen darauf, dass sich diesmal noch mehr Karnevalsvereine, nicht nur aus Erfurt, sondern aus ganz Thüringen, beteiligen werden“, sagt Zugmarschall Jens-Christian Porsch von der Gemeinschaft Erfurter Carneval GEC. So bekämen auch Vereine aus kleineren Städten, in denen keine Karnevalsumzüge mehr stattfinden, die Möglichkeit, ihr Brauchtum zu pflegen.

Auch der Leser-Klub unserer Zeitung mit allen Abonnenten ist mit einem bunten Karnevalswagen beim großen Erfurter Umzug dabei. Unter dem Motto „Klub, Klub Helau“ laden wir 20 Klub-Mitglieder ein, mitzufahren, mitzuschunkeln und mitzufeiern und das närrische Treiben vom Wagen aus zu verfolgen.

Kostümzwang ist selbstverständlich

Wichtig ist: Ein Abstieg während des etwa dreistündigen Umzugs ist nicht möglich, aber es sind mobile Toiletten an Bord, denn für Getränke ist natürlich gesorgt. Zudem ist Stehvermögen gefragt, denn der Wagen bietet aus Platzgründen keine Sitzmöglichkeiten.

Natürlich – es ist immerhin Fasching – gilt die Kostümpflicht. Zudem ist ein DJ mit an Bord, es wird also ordentlich laut auf dem Wagen.

Ab sofort und bis zum 31. Januar 2024 können sich närrische Abonnenten am Gewinnspiel um die karnevalistische Mitfahrgelegenheit auf unserem Karnevalswagen bewerben.

www.thueringer-allgemeine.de/helau

www.otz.de/helau

www.tlz.de/helau