Schleiz/Erfurt. Wie die AfD den Sieg bei der Landratswahl im Saale-Orla-Kreis verpasste und welche Gründe es dafür geben könnte.

Der Thüringer AfD-Vorsitzende hat am Sonntagabend seinen großen Auftritt im Saale-Orla-Kreis geplant, um den zweiten Landrat seiner Partei zu beglückwünschen. So jedenfalls war es übereinstimmend aus der AfD zu hören. Und nur so war die frühzeitige Anwesenheit eines jener Polizisten, die der Freistaat Thüringen zum persönlichen Schutz von Björn Höcke abgeordnet hat, im Landratsamt von Schleiz zu erklären.