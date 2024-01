Erfurt. Krebsregister startet mit novelliertem Gesetz neu. FDP hält Auswertung von Todesmeldungen für längst überfällig

Die Zahl der Krebsneuerkrankungen in Thüringen ist leicht gesunken. 2022 erhielten demnach laut Landeskrebsregister 11 654 Menschen die Diagnose Krebs. Das waren 500 Neuerkrankungen weniger als 2021. Die Ursache für die Entwicklung sei nicht ganz klar. „Wir hoffen aber, dass die positive Entwicklung anhält“, sagte Register-Geschäftsführerin Astrid Heßmer.

Laut Statistischem Landesamt lagen 2022 die sogenannten bösartigen Neubildungen der Lunge (Lungenkrebs) mit mehr als 1100 Verstorbenen auf Platz 6 der häufigsten Todesursachen in Thüringen. Ebenfalls in der Rangliste finden sich Krebs der Bauchspeicheldrüse (knapp 600 Verstorbene), Brustkrebs (461), Prostatakrebs (454) sowie bösartige Neubildungen des Kolons (Dickdarmkrebs, 429). 5178 Frauen und 6476 Männer erkrankten neu an einem bösartigen Tumor. Bei Frauen ist Brustkrebs, bei Männern Prostatakrebs die häufigste Tumorerkrankung. Auch Darm- und Lungenkrebs treten sowohl bei Männern als auch bei Frauen häufig auf. Rainer Striebel, Chef der Krankenkasse AOK Plus, rief vor dem Weltkrebstag am Sonntag dazu auf, die für einige Krebsarten möglichen Früherkennungsuntersuchungen zu nutzen. Die Zahlen stagnierten auf niedrigem Niveau. Bei Darm- und Prostatakrebs nehme nur etwa jeder fünfte Berechtigte die kassenfinanzierte Früherkennungsuntersuchung in Anspruch. Das Mammografie-Screening, ein Röntgenprogramm zur Brustkrebs-Früherkennung für Frauen von 50 bis 69 Jahren, nutze etwa jede zweite dazu berechtigte Frau. Ab Juli 2024 gilt das Angebot auch für Frauen bis 75 Jahre.

Land hat Auswertung von Leichenschauscheinen verschlafen

Ausführlich erfasst und ausgewertet werden können Krebserkrankungen wieder über das Thüringer Landeskrebsregister. Der Landtag hatte dafür im Dezember Änderungen im Krebsregistergesetz beschlossen und damit die Gesetzeslücke geschlossen, die mit der Kündigung eines gemeinsamen Staatsvertrages der neuen Bundesländer entstanden war. Der Umfang der zu meldenden Informationen ist bundesweit einheitlich festgelegt. Neu ist die Meldung zu krebsbedingten Todesfällen. Die digitalisierte Auswertung ermögliche wichtige Rückschlüsse auf die Wirksamkeit von Prävention und Therapien gegen Krebs, so Heßmer. Für den gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Robert-Martin Montag, ist die Neuerung längst überfällig. „Die Landesregierung hat das Schaffen gesetzlicher Voraussetzungen zur Auswertung von Leichenschauscheinen lange verschlafen. Datenabgleiche konnten so nicht vorgenommen werden“, sagte Montag. Eine gute Datenbasis sei die Grundlage guter Forschung und diese wiederum die Grundlage guter Versorgung, so der Landespolitiker.

Laut Deutscher Krebsgesellschaft haben sich Prävention, Vorsorge und Behandlung bei Krebserkrankungen in den vergangenen Jahren verbessert und damit auch die Heilungschancen. Die bundesweit gestiegene Zahl an Todesfälle mit der Ursache Krebs im Zehn-Jahres-Vergleich sei nicht zuletzt der Alterung der Bevölkerung geschuldet. Der Anteil der an Krebs Verstorbenen an der Gesamtzahl der Todesfälle sank im selben Zeitraum.