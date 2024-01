Erfurt/Weimar. Angeklagter Weimarer Mediziner hat nach Betrugsvorwurf schon keine Kassenzulassung mehr

Würden mehr gesetzlich Versicherte von ihrem Recht Gebrauch machen, sich vom Arzt eine Patientenquittung über erbrachte Leistungen geben zu lassen, käme man schwarzen Schafen unter Medizinern womöglich häufiger auf die Schliche. Denn die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die die Honorare der niedergelassenen Ärzte errechnet, ist vor allem auf Hinweise von Dritten angewiesen, will sie betrügerische Machenschaften aufdecken, die zwar selten sind, aber eben doch vorkommen. Wie der Leiter der Hauptabteilung Abrechnung der KV am Dienstag bei einem Prozess am Landgericht Erfurt sagte, können solche Hinweise auch von Patienten stammen – etwa, wenn abgerechnete Leistungen nicht erbracht wurden. Doch bislang seien es allenfalls „eine Handvoll“ von Kassenpatienten, die sich solche Quittungen ausstellen ließen. Viele wüssten nicht, dass sie darauf Anspruch haben.