Erfurt. Ein Strategiepapier soll fixieren, wie sich Thüringen in den nächsten Jahren aufstellen will. Aber viele Fragen können nicht so lange warten.

Mit der alternden Gesellschaft wird sich bis 2040 die Zahl der Pflegebedürftigen in Thüringen um 23 Prozent erhöhen, während die Alterskohorte der unter 60-Jährigen um fast 20 Prozent abnimmt. Enorme Herausforderungen für ein Pflegesystem, das schon seit Jahren den Bedarfen hinterherläuft.

Seit vergangenem Sommer hatten Vertreter von Sozialverbänden, Kommunen, Anbietern und pflegenden Angehörigen Lücken, Schieflagen und Bedarfe in Werkstattgesprächen ausgelotet, jetzt ist dieser Prozess abgeschlossen. Die Ergebnisse sollen in einen Pflegeentwicklungsplan 2030 einfließen, er soll Mitte 2025 vorliegen. Es reiche nicht, nur einzelne Stellschrauben zu verbessern, es gehe um eine Vision, wie Pflege langfristig gestaltet und gesichert werden könne, begründet Sozialministerin Heike Werner (Linke) die Langfristigkeit.

Werkstattgespräche legten Schwachstellen und Bedarfe offen

Der Prozess sei dringend nötig, aber die Landesregierung habe Pflege zu spät in den Fokus genommen, kommentiert der Geschäftsführer des Landesseniorenrates, Jan Steinhaußen, den angekündigten Pflegeentwicklungsplan. Der müsse in ein entsprechendes Gesetz münden. 80 Prozent der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut, das brauche fixierte Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten. Es genüge zum Beispiel nicht, Kommunen die Einrichtung von Pflegestützpunkten nur zu empfehlen.

Margit Benkenstein, Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter (bpa), mahnt eine rasche Umsetzung der Ergebnisse und Ressourcen im Landeshaushalt dafür an. Die Nachfrage nach Pflegeleistungen übersteige in vielen Regionen bereits die Angebote. Daran erinnert auch Sigrun Fuchs von der Interessenvertretung pflegender Angehöriger. Was zum Beispiel passiere, wenn im Fall einer eigenen Erkrankung kein Pflegedienst für den Angehörigen zu finden ist, fragt sie. Kein seltenes Szenario, Familien bringe das in größte Zwangslagen. Eine Art Notfallpool für solche Fälle wäre geboten, damit könne man nicht bis 2025 warten.

Senioren verzichten auf Hilfe, die sie eigentlich brauchen

Der große Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen, bürokratische Hürden bei der Anerkennung ausländischer Abschlüsse: Auch Thomas Engemann, Leiter der bpa-Landesgeschäftsstelle, verweist auf Problemlagen, die schnellere Lösungen brauchen. Wegen steigender Pflegekosten nehmen immer mehr Senioren weniger Hilfe in Anspruch, als sie eigentlich brauchen würden. Um sie finanziell zu entlasten, plädiert Engemann für die Übernahme der Investitionskosten in der häuslichen Pflege. Die müssen auch Senioren zahlen, die mobile Dienste oder Tagespflege in Anspruch nehmen, sie betragen bis zu zehn Prozent der Gesamtkosten.

Auch die geltende Fachkraftquote in den Pflegeheimen müsse dringend überdacht werden. Die 50-50-Quote gehe an der Lebenswirklichkeit in den Einrichtungen vorbei, sagt auch Britta Richter, Fachreferentin beim Paritätischen. Eine Liberalisierung würde ihnen mehr Luft verschaffen, um personell besser agieren zu können. Schon jetzt müssten in Heimen ganze Wohnbereiche geschlossen werden.