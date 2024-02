Erfurt. Fabian Klaus über die Situation in der Erstaufnahme und den massiven Protest in Gera.

Bisweilen ist die Parallelität der Ereignisse erschreckend. Am Mittwochabend blockieren Menschen den Zugang zu einer geplanten Erstaufnahme in Gera, am Tag darauf debattiert der Landtag über eine verbesserte Situation für Flüchtlinge.