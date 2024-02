Weimar. Die Weimarer Kommunikationstrainerin Kathrin Schuchardt erklärt, wie und wann man trotz Meinungsverschiedenheiten in schwierigen Situationen im Gespräch miteinander bleiben kann

Das Klima wird rauer. Konflikte, Krisen und Politik spalten die Gesellschaft. In der Familie, am Arbeitsplatz, bei Demonstrationen oder öffentlichen Begegnungen prallen Meinungen unversöhnlich aufeinander. Was tun, wenn Ansichten und Auffassungen der anderen anscheinend unerträglich sind, der Widerspruch aber verhallt? Kathrin Schuchardt (Jahrgang 1966) war Pädagogin und Streetworkerin, ehe sie vor 20 Jahren als Kommunikationstrainerin in die Selbstständigkeit wechselte. In Firmen, Schulen, bei Vereinen, Polizei und Feuerwehr wirbt sie dafür, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Im September 2023 erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Kürzlich hat sie im ACC einen Workshop zum Thema gegeben. Wir haben mit ihr einige konkrete Situationen durchgespielt.

Bei der Familienfeier zieht der Gastgeber blank, wettert gegen Ausländer, Politik und Regierende und macht dabei auch vor NS-Verherrlichungen nicht Halt.

Kommunikation ist eine Frage der Macht und des Umfeldes: Wo befinde ich mich gerade? Wer hat das Hausrecht am Tisch? Sind mir die Personen wichtig, die verachtende Sprüche von sich geben? Entsprechend der Situation braucht es eine Entscheidung zur Verantwortungsübernahme. Man kann den Raum mit einem kritischen Kommentar verlassen – oder dem Gesagten widersprechen. Durch Blickkontakt können Verbündete gefunden werden. Ziel sollte es sein, Andersdenkende nicht an die Wand zu argumentieren – sondern in ein Gespräch zu verwickeln. Vorurteile, Pauschalisierungen und Halbwahrheiten bleiben damit nicht unkommentiert: Werdet euch über euer Gesprächsziel klar! Macht deutlich, dass ihr nicht möchtet, dass in eurer Gegenwart abwertend oder diskriminierend über Menschen gesprochen wird.

Moralische Entrüstung oder intellektueller Überlegenheitsdünkel funktionieren nicht. Werden aus unreflektierten Aussagen aber Stimmungsmache bis Hetze gegen Minderheiten oder eine Verharmlosung des Nationalsozialismus, wird die Grenze der Meinungsfreiheit überschritten. Die Relativierung des Holocaust ist eine Straftat.

Im Gespräch mit Freunden oder Bekannten wird vor der Gefahr durch Ausländer gewarnt.

Migration und Abschiebung sind hochemotionale Themen. Es geht um Bedrohungsgefühle und Angstmache. Populisten arbeiten mit starken Bildern. AfD-Bundessprecherin Alice Weidel spricht von „Messermännern und Kopftuchmädchen“. Angeblich tägliche Massenvergewaltigungen durch Migranten sind häufig im Fokus. Meist springt das Gegenüber von Thema zu Thema: Werdet euch klar darüber, ob und worüber ihr sprechen wollt! Konfrontiert euer Gegenüber damit: Was ist unser Thema, worüber wollen wir reden? Verbeißt euch nicht bei Themen, über die ihr nicht Bescheid wisst. Wer über Straßengewalt und sexualisierte Übergriffe an Frauen reden möchtet, sollte konkret hinterfragt werden: Was weißt du darüber? Was sind deine Quellen? Was erlebst du in deinem eigenen Umfeld? Warum bist du beim Thema so emotional? Welche Lösungen sind realistisch?

Es gibt keine eine Wahrheit – nur eine Vielzahl von subjektiven Wahrnehmungen. Nicht alles ist falsch. Dem Gegenüber kann partiell zugestimmt werden. Aktives Zuhören, Hinterfragen und das Erzählen eigener Wahrnehmungen fördern Gespräche. Unpassend sind vorschnelle Vergleiche. Die sogenannte „Nazikeule“ zu schwingen – ist moralisierend und bagatellisiert historische Massenverbrechen.

Am Arbeitsplatz spricht der Chef abfällig über Politik und Staat und fordert Mitarbeiter zur Zustimmung auf.

Abhängigkeiten sind keine gute Gesprächsbasis. Sind demokratiefeindliche Meinungen in der Überzahl, ist das situative Schweigen manchmal sinnvoller. Niemand möchte belehrt werden – erst recht nicht Vorgesetzte. Es braucht daher eine Entscheidung auf der Grundlage einer Kosten-und-Nutzen-Analyse: Was denken die anderen Mitarbeitenden? Wie ist das Arbeitsklima? Welche Folgen könnte ein offenes Widersprechen haben? Will ich den Job behalten? Gibt es Vertrauenspersonen als potenzielle Verbündete wie Gewerkschaft, Betriebsrat oder Antidiskriminierungsbeauftragte?

In der Schule provozieren einige Jugendliche ihre Lehrer mit ausgrenzenden Äußerungen.

Die Polarisierung zeigt sich auch im Klassenzimmer. Vor allem migrantische und queere Kinder, Jugendliche und engagierte Lehrkräfte sind Provokationen ausgesetzt. In vielen Elternhäusern wird abwertend über sie gesprochen. Wer provoziert, fühlt sich oftmals als Sprachrohr der Klasse. So wird eine aus Syrien stammende Lehrerin von einigen ihrer Schüler immer wieder aufgefordert, sich zur Partei AfD und ihrem eigenen potenziellen Wahlverhalten zu äußern und gefragt, ob und wann sie denn wieder in ihr Land zurückgehen würde. Solche Machtspiele führen für Betroffene zu emotionaler Bedrängnis.

Hier braucht es praktische Solidarität, klare Ansagen und Mut zu schwierigen Themen und einer demokratischen Diskurskultur mit gegensätzlichen Meinungen. Emotionale Aggression gegenüber diesen Schülern ist unangebracht. Auch in der Schule gilt Meinungsfreiheit. Authentische Lehrkräfte können eigene Erfahrungen, emotionale Betroffenheit schildern und zum Perspektivwechsel anregen.

Bei einer Demonstration stehen sich Querdenker und Gegendemonstranten gegenüber....

... und dazwischen eine Polizei, die beide Seiten auseinanderhält. In solchen Situationen gibt es selten die Chance zum Dialog. Wer demonstriert, will sich nicht vom Gegenteil überzeugen lassen, sondern die eigene Position lautstark kundgeben. Gewaltkommunikation fördert Frontenbildung. Die aktuellen Massendemonstrationen sind wichtige Zeichen für Demokratie und Menschenrechte. Doch Sichtbarkeit der Mehrheit reicht nicht aus. Es braucht eine ehrliche Ursachenanalyse und alltägliche Dialoge auf Augenhöhe. Heraus (nicht nur) auf die Straße – sondern auch aus der eigenen Blase!

Besorgte Eltern erleben, wie ihr Kind ins rechte Milieu abdriftet.

In der Kommunikation gibt es den Begriff „Ambiguitätstoleranz“: Es ist die Fähigkeit, Mehrdeutigkeit, Widersprüche und dissonante Meinungen aushalten zu können. Sie ermöglicht das Äußern der eigene Position – ohne die eigene Wahrheit überstülpen zu wollen. Auf- und Abwertung, Feindbilder und Gewaltverherrlichung sind bei manchen Jugendlichen attraktiv für das eigene Selbstwertgefühl. Viele finden dort kollektive Identität und Zugehörigkeit. Es ist möglich, dagegen klare Kante zu zeigen und gleichzeitig nicht zu verurteilen: Ich teile nicht, was du im Internet postest und was du von dir gibst. Ich sehe das anders und mache mir Sorgen. Solche Milieus sind nicht nur politisch – sondern oft auch kriminell. Es erschreckt und verletzt mich, was du sagst und tust. Wie kommst du zu solchen Einstellungen?

Werden die zunehmend radikaleren Äußerungen unerträglich, braucht es Konsequenzen. Eltern haben die Möglichkeit, die Finanzierung des Smartphones oder Laptops zu stoppen, auf dem menschenverachtende Meinungen verbreitet werden. Bei einem Hineingleiten in verschwörungsideologische und rassistisch-neonazistische Gruppen und Szenen sollte professionelle Beratung in Anspruch genommen werden.