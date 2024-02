Ilmenau. Fraunhofer-Institut eröffnet modernes UV-Labor. Medizin im Fokus, Heimrisiken betont

Beim Rundgang durch das neue UV-Labor des Fraunhofer-Instituts für angewandte Systemtechnik (IOSB-AST) zeigt Forschungsleiter Thomas Westerhoff einen Luft-Sterilisator in Papierkorbgröße. Während der Corona-Pandemie hatte eine westdeutsche Großstadt 600 Stück der teuren Reiniger angeschafft, um Räume in Schulen und Behörden zu entkeimen. Laut Hersteller nutzt das Gerät dafür auch UV-Strahlen. Die Forscher nahmen die Box auseinander und fanden eine Miniplatine mit drei kleinen Blaulicht-LED – völlig unterdimensioniert und untauglich für den beschriebenen Zweck. Nicht überall, wo UV draufstehe, stecke auch wirksame UV-Technik drin, sagte Westerhoff. Unsinnige Anwendungen wie Boxen für Zahnbürsten oder Handys brächten die Technik eher in Verruf oder könnten sogar ein Sicherheitsrisiko für Nutzer darstellen. Auch deshalb brauche es seriöse Prüf- und Messverfahren.

Das Fraunhofer IOSB-AST in Ilmenau. © Funke Medien Thüringen | Hanno Müller

Einsatzgebiete im Medizinbereich und bei Wasserentkeimung

Genau darum geht es im neuen Ilmenauer Labor der Forschungsgruppe „Smarte UV-Systeme“. Nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie sei der Bedarf an innovativen Desinfektionslösungen weltweit gestiegen. Die Förderzusage vom Land über 760.000 Euro gab es schon vor zwei Jahren. Technikbeschaffung und Aufbau hätten aber Zeit gebraucht. Westerhoff und sein Team können hier anknüpfen an jahrelange Forschungen zu den Potenzialen von UV-basierten Desinfektionslösungen. Einsatzgebiete finden sich derzeit vor allem im Medizinbereich, etwa im Rettungswagen oder bei der Reinigung von Inkubatoren für Frühchen, aber auch für die Wasserentkeimung oder zur Stallluftdesinfektion in Geflügelzuchtbetrieben.

UV-Desinfektion spart Energie und Zeit

Wegen der krebserregenden Strahlen ist UV-Desinfektion bislang nur in geschlossenen Reaktoren gut beherrschbar, hier ein Behälter aus dem neuen UV-Labor. © Funke Medien Thüringen | Hanno Müller

Bei einem die Labor-Eröffnung begleitenden UV-Kolloquium verwies der Laborchef auf Vorzüge und Grenzen der Technik. Einerseits lägen Energieverbrauch und Kosten bei der Desinfektion mit UV-LEDs deutlich unter denen herkömmlicher Sterilisationsverfahren. Hinzu komme eine enorme Zeitersparnis. Anders als hitzebasierte Methoden benötigten LED keine Aufwärmphase, die verwendeten Wellenlängen seien mikrobiologisch effizient. Andererseits sei UV-Desinfektion nicht zuletzt wegen der krebserregenden Strahlung bislang nur in geschlossenen Reaktoren gut beherrschbar. Nötige Regulatorien für die LED-Systeme fehlten.

In Aktion: Ein akkubetriebener Prototyp im Inneren eines geschlossenen Frühchen-Inkubators mit eingeschalteten UVC-Leds. Ein Reinigungsvorgang dauert etwa 25 Minuten, pro Akkuladung sind drei Desinfektionsvorgänge möglich. © Funke Medien Thüringen | Hanno Müller

Im Privatbereich sind UV-Systeme überflüssig

Große Erwartungen in Technik und Labor setzt Frank Kipp, Leiter der Krankenhaushygiene sowie Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie am Uniklinikum in Jena. Chancen sieht auch er vor allem für die Medizin und die Behandlung von Patienten. Menschen seien von Mikroorganismen umgeben und brauchten sie für biologische Prozesse auf der Haut oder im Darm. Handlungsbedarf bestehe nur bei krankmachenden Keimen. „Medizinprodukte in Kliniken oder Praxen müssen ständig aufbereitet werden, da ist mit der Technik schon vieles gut, umweltverträglich und energiesparend möglich“, sagte Kipp. Im Homecare-Bereich halte er UV dagegen für überflüssig. Statt einen Klassenraum und seine Insassen wirkungslos mit Strahlen zu malträtieren, könne man auch einfach lüften.