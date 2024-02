Jena. Die Delegiertenkonferenz der Grünen ist geprägt von großer Einigkeit. Hoffnung ruht auf den neu gewählten Spitzenkandidaten.

Der Saal im Jenaer Volkshaus ist in grüne Farben getunkt. Als wolle sich die Partei selbst daran erinnern, worum es an diesem Samstag geht. Warum sich gut 100 Delegierte der Grünen hier eingefunden haben. „Wir wählen heute die Landesliste“ ruft Landessprecher Max Reschke (28). Der Applaus ist verhalten. Die Anwesenden trauen sich noch nicht so richtig. „Wir wählen heute die Landesliste!“ ruft er nochmals, nun etwas lauter. Jetzt wissen die Delegierten was zu tun ist. Es ist nicht der letzte Applaus an diesem Tag.