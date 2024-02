Weimar/Suhl. Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner (SPD), drängt auf die Schaffung weiterer Kapazitäten für die Erstaufnahme. Indes entspannt sich die Lage in Suhl langsam.

Der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Frank Roßner (SPD), drängt auf die Schaffung weiterer Erstaufnahme-Kapazitäten in Thüringen. „Wir brauchen noch zwei bis drei weitere Einrichtungen mit jeweils 800 Plätzen“, sagte Roßner in einem Interview mit dieser Zeitung.

In den nächsten Tagen soll in Gera eine weitere Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl öffnen und Platz für bis zu 200 Menschen haben. Die Inbetriebnahme war eigentlich schon für den Januar angekündigt, verzögert sich aber wegen noch ausstehender Arbeiten um einige Tage.

Dass sich die Situation in der Erstaufnahme dadurch nachhaltig entspannt, damit rechnet der Präsident des Landesverwaltungsamtes nicht. Dafür, so Roßner, brauche es weitere Plätze in Landeseinrichtungen.

Im Unterschied zu den letzten Monaten des vergangenen Jahres entspannt sich die Situation in den bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes aber langsam. In Suhl waren am Montag 1084 Menschen untergebracht; eine Zahl, die so letzmals vor mehreren Monaten erreicht wurde. Nach wie vor mit mehr als 500 Personen ist eine frühere Lagerhalle in Hermsdorf belegt, die eigentlich nie dauerhaft als Unterbringung für Geflüchtete dienen sollte. Seit August vergangenen Jahres wird sie aber genutzt.

Roßner moniert im Rückblick, dass die Landesregierung stets 700 Plätze in Hermsdorf eingerechnet habe, wenn über die Aufnahmekapazität von Flüchtlingen in Landeseinrichtungen gesprochen wurde. Hermsdorf nennt Roßner eine „Scheinkapazität“, weil man dort nicht dauerhaft Menschen unterbringen könne. Dass das Landesverwaltungsamt die Halle dennoch nutzt, sei auf Anweisung aus dem Migrationsministerium erfolgt, das bis Anfang Dezember des vergangenen Jahres noch zuständig für den Bereich gewesen ist. Seit das Innenministerium die Zuständigkeit habe, sei die Kommunikation zu den Landkreisen und kreisfreien Städten deutlich besser. „Beide Seiten wissen, dass sie sich aufeinander verlassen können“, so Roßner. Dadurch würden Reibungsverluste verhindert, die es vorher gegeben habe.

Die Situation ist schwierig. Wenn man heute irgendwo hingeht und erklärt, man wolle Flüchtlinge unterbringen, dann ist das schwieriger als noch 2015. Frank Roßner (SPD)

Im vergangenen Jahr haben nach Angaben des Landesverwaltungsamtes etwa 15.000 Menschen als Flüchtlinge Thüringen erreicht. Etwa die Hälfte von ihnen floh vor dem von Russland im Februar 2022 in der Ukraine begonnenen Krieg.

Wie die Prognose in diesem Jahr aussieht? Roßner warnt davor, von einer entspannten Situation auszugehen, auch wenn man aktuell mit erneut etwa 15.000 Flüchtlingen in Thüringen rechne. Die aktuellen Ankunftszahlen, die im Januar deutlich unter dem Januar des Vorjahres lagen, auf das Jahr 2024 hochzurechnen, sei nicht seriös. „Dafür gibt es zu viele Unwägbarkeiten“, so Roßner.