Erfurt. „Demokratie ohne Barrieren“: Wie ein neu gegründeter Verein für Hürden in der Teilhabe sensibilisieren will.

Hohe Bordsteine, schmale Türen, fehlende Leitsysteme für Sehbehinderte: An solche Hürden wird zuerst gedacht, wenn es um Barrieren geht. „Das muss natürlich immer wieder angemahnt werden, aber wir wollen es weiter fassen“, erklärt Ari Hunger. Er ist Vorsitzender des Vereins „Demokratie ohne Barrieren“, der für die Hürden und Stolpersteine sensibilisieren will, die Menschen mit Behinderung bei der Teilhabe an gesellschaftlichem Leben im Wege stehen.

Ein aktuelles Beispiel sind die aktuellen Proteste gegen rechts. Er kenne Menschen, die dem Demonstrationszug in Erfurt gern gefolgt wären und es nicht konnten, weil die Strecke für Rollstuhlfahrer zum Teil nicht zu schaffen war. Menschen mit einer Sehbehinderung bekommen Probleme, wenn Kundgebungen in den Abendstunden stattfinden, zählt Hunger weiter auf und verweist auf Veranstaltungsinformationen, die nicht für alle zugänglich sind, weil es keine Fassung in leichter Sprache gibt.

Das gelte auch für andere Bereiche wie Vereinsarbeit. Die komplizierten Wege, die Satzungen und Formulare sind für Menschen, die auf leichte Sprache angewiesen sind, oft große Hindernisse – erst recht, wenn sie sich selbst an eine Vereinsgründung wagen wollen.

Beispiele, die ein Grundproblem deutlich machen: Viele Barrieren sind nur für diejenigen spürbar, die ihnen Wege verschließen, in der Gesellschaft bleiben sie unsichtbar. Weil es nach wie vor nicht Alltag ist, dass die Situation von Menschen mit Behinderung mitgedacht, sie gefragt und in Planungen einbezogen werden. „Über uns wird oft gesprochen, aber nicht mit uns“, sagt Ari Hunger.

Die Akteure des Ende Januar gegründeten Landesverbandes setzen auf Information und Vernetzung. Man werde in den kommenden Wochen gezielt nach Partnern suchen. In diesem Jahr will sich der Verein vor allem auf das Thema Teilhabe in der Kunst fokussieren. Es gebe zu wenig Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, sich künstlerisch auszudrücken, und vor allem kaum Räume, wo sie mit ihren Arbeiten in der Gesellschaft sichtbar werden. Der Bedarf, wissen Akteurinnen zum Beispiel aus den Werkstätten, sei groß.

Info: Demokratie ohne Barrieren. Landesverband für gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist erreichbar: kontakt@ohnebarrieren.org