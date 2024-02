Erfurt. Warum es Erzieherinnen mit ausländischen Abschlüssen schwer haben, in Kitas anzukommen

Etwa jeder Fünfte, der sich um eine Anerkennung eines ausländischen Berufsabschlusses bemüht, kommt aus dem pädagogischen Bereich, sagt Anne Friedemann. Sie ist Mitarbeiterin der beim Institut für Berufsbildung und Sozialmanagement (IBS) angesiedelten Informationsstelle IQ, die Menschen in diesem Prozess berät und begleitet. Allerdings: Der Weg in eine Anstellung in ihrer Qualifikation ist für sie schwer und steinig, und das schon seit Jahren, ungeachtet des Fachkräftemangels.

Seit 2019 nimmt ein IQ-Förderprogramm die berufliche Integration ausländischer Pädagogen in den Blick, von den 75 Fachkräften, die in den ersten drei Jahren begleitet wurden, sind immerhin drei Viertel im Beruf. Aber in der Summe viel zu wenig.

Was in der Pflege mit dem enormen personellen Druck inzwischen Alltag ist, kommt in Kitas selten vor, sagt auch Diana Paschek vom Paritätischen Thüringen. Eine Schieflage, die Gründe hat.

Berufliche Anerkennung gleicht einem Dschungel

Allein das Anerkennungsverfahren gleicht einem Dschungel, unterschiedliche Abschlüsse, unterschiedliche Zuständigkeiten, verschiedene Wege, die dauern. Im Landesverwaltungsamt spricht man von mehreren Monaten Wartezeiten wegen der vielen Vorgänge. Dort erhielten im vergangenen Jahr sechs Antragsteller die Anerkennung eines ausländischen Erzieherberufs, jeweils drei aus Polen und der Türkei.

Doch auch dann gebe es Skepsis in den Einrichtungen, ob die Qualifikation dem Fachkräftegebot gerecht wird. Hinzu kommen Unsicherheiten, wie sich die Kolleginnen in die pädagogische Arbeit der Einrichtung einfügen. Von größeren Städten wie Jena und Erfurt abgesehen gebe es kaum Erfahrungen, so Diana Paschek. Im Zweifel würden sich viele Kita-Leitungen für eine Bewerberin mit einem regulären deutschen Abschluss entscheiden. Umgekehrt berichten ausländische Fachkräfte vom Gefühl, immer besser sein zu müssen als deutsche Kollegen, um als gleichwertig in ihrer Kompetenz anerkannt zu werden. Wenn sie Bewerbungen abschicken, komme zuweilen nicht einmal eine Antwort. Und das werde nicht leichter, wenn zunehmend weniger Kinder in die Kitas kommen und dort Stellen reduziert werden, befürchtet Diana Paschek. Jedenfalls, solange in Thüringen die Betreuungsschlüssel nicht spürbar verbessert werden.

Vielfalt ist in den Kitas längst angekommen

Das sei nicht nur eine Frage von Teilhabe, bemerkt IQ-Mitarbeiterin Sarah Dietrich und verweist auf das große Potenzial. Die Vielfalt der Herkunft ist inzwischen in vielen Kitas angekommen, verlangt pädagogische Antworten, nicht zuletzt in der Elternarbeit. Und unterschiedliche Erfahrungen können als bereicherndes Element allen Kindern zugutekommen. Kitas und Grundschulhorte sind wichtige Erfahrungsräume.

Eine Kollegin mit diesem Hintergrund nicht als zusätzliche Herausforderung sondern als Chance zu sehen, bedarf auch einer Vermittlung in den Einrichtungen. Kern eines Projektes, das die Robert-Bosch-Stiftung seit einem Jahr in Thüringen fördert. Sie bringt Fachkräfte mit Kitas und Horten zusammen, man sei derzeit mit 20 Einrichtungen in Kontakt. Anne Friedemann spricht von einem Brückenbau. Dort, wo man das Thema annimmt, seien die Erfahrungen gut.