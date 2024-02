Erfurt. Der Publizist Alfred Grosser war bekannt für seine scharfen Analysen zu Politik und Zeitgeschehen. Am Mittwoch ist er 99-jährig in Paris verstorben.

Journalisten mögen unkomplizierte Gesprächspartner. Experten, die man gerade in schwierigen Situationen einfach mal anrufen und um ihre versierte Einschätzung bitten kann. Der Publizist und Politikwissenschaftler Alfred Grosser war ein solcher Mensch. Einer, der keine Probleme hatte, seine Handynummer für den Fall der Fälle weiterzugeben. Seine Antworten kamen immer sofort auf den Punkt, scharf, analytisch, schnörkellos, druckreif. Humor und einfache Sprache standen für ihn echtem Nachdenken und ehrlichem Wissen nicht im Wege. Diese besondere Möglichkeit gibt es jetzt nicht mehr. Am Mittwoch ist diese wichtige Stimme für immer verstummt.

Scharfe Kritik an Tabuchbruch bei Kemmerich-Wahl mit

2020 war ein solcher Grosser-Moment. Im Erfurter Landtag hatte sich Thomas Kemmerich von der FDP mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Er sei ernsthaft besorgt, sagte der deutsch-französische Politologe Alfred Grosser damals am Telefon. Von Paris aus verfolge er die politischen Ereignisse in Thüringen. „Ein Politiker einer demokratischen Partei, die unbedingt regieren wollte, ließ sich mit Unterstützung der Abgeordneten einer undemokratischen Partei ins Amt heben. Das ist schockierend, unschön und undemokratisch“, so die wie immer schonungslose Bewertung des damals 95-Jährigen. Die Ereignisse in Thüringen bezeichnete Grosser als einen in der bundesdeutschen Geschichte nicht dagewesenen Tabu- und Dammbruch. „Die Gefahr sehe ich darin, dass eine demokratische Partei vergessen konnte, was sie ihrem Namen nach sein sollte, nämlich demokratisch, und sich stattdessen zum Komplizen einer Partei machte, die ihrem Namen nach nicht demokratisch sein, sondern Europa und die Demokratie zerstören will“ , so der Pariser.

Leserinterview mit Alfred Grosser 2013 in der Bibliothek am Domplatz. © TA | ta

Humor und einfache Sprache gepaart mit echtem Wissen

Grosser war ein Intellektueller und Denker zum Anfassen und Mitdiskutieren. Nach Thüringen kam er immer wieder, gerade auch in den Jahren nach der Wende, als Tabus gebrochen und weiße Flecken der Geschichte getilgt werden mussten. Unvergessen die launige Runde mit Zeitungsabonnenten beim Kamingespräch in der Erfurter Stadtbibliothek. Schüler des Weimarer Humboldt-Gymnasiums erlebten ihn hautnah, als er ihnen während eines Treffens des Weimarer Dreiecks aus seinem bewegten Leben erzählte. Bei Lesungen und Diskussionsrunden nahm er kein Blatt vor dem Mund. Immer waren da der ironische-lächelnde Zug um die Mundwinkel und der Schalk, der ihm bei seinen rhetorischen Gegenfragen aus den Augen blitzte. Er redete und schrieb „gutmütig böse“ – immer auch gegen das, was man eigentlich von ihm erwartete.

Alfred Grosser 2013 im Rahmen des Weimarer Dreieck im Humboldtgymnasium Weimar. © TA | Henry Sowinski

Zeitlebens streitbar und unangepasst

Politisch blieb der Publizist mit jüdischen Wurzeln, dessen Familie 1933 vor den Nazis aus seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main nach Frankreich emigriert war, unangepasst und streitbar. Er studierte Politikwissenschaft und Germanistik und lehrte ab den Fünfziger Jahren am Institut d’études politiques in Paris. Er kritisierte die Regierungen Frankreichs und des israelischen Staates, dem er vorwarf, mit seiner Politik den Antisemitismus zu fördern. Dabei ließ er sich auch nicht vom Gegenwind abschrecken, der ihm beispielsweise 2010 seitens des Zentralrates der Juden in Deutschland wegen einer Rede zum Gedenktag der Progromnacht in der Frankfurter Paulskirche entgegenwehte. Zeitlebens warb er für die besonderen deutsch-französischen Beziehungen. In diesem Sinne wirkte er entscheidend mit am Freundschaftsvertrag von 1963, auch Élysée Vertrag genannt. Beiträge, Artikel und Essays für zahlreiche Publikationen sowie Interviews drehten sich meist um deutsch-französische Themen. Immer wieder wurde er in Deutschland mit Preisen geehrt, darunter der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1975), der Theodor-Heuss-Preis (2013) und der Henri-Nannen-Preis (2014).

Alfred Grosser 2014 bei der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt Jena mit OB Albrecht Schröter (SPD, links). © TLZ | Jan Schumann

Warnung vor der Vereinnahmung des Ostens durch den Westen

Apropos Preise: 1994 wurde Grosser in Eisenach mit dem Wartburg-Preis ausgezeichnet. Auf die ihm eigene verschmitzte Art sagte er damals, dass der als erster ostdeutscher Preis ihn besonders freue. Gewürdigt fühlte er seinerzeit auch sein deutsch-deutsches Engagement. Im Herbst 1989 warnte er vor der Vereinnahmung des Ostens durch den Westen. Bei den Weimarer Reden 1996 wandte er sich gegen DDR-Nostalgie und die Verklärung von „Bruder Honecker“. Über sein Verständnis von Vergangenheitsbewältigung sagte er einmal, er habe eine Arbeit zu bewältigen, die Arbeit mit der Vergangenheit, sich selbst zu bewältigen, ohne Ressentiments und immer zukunftsorientiert. Diesem Motto blieb er bei aller Widersprüchlichkeit und Streitbarkeit immer treu. Alfred Grosser wurde 99 Jahre alt.