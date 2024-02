Hanno Müller über Karrierehürden für junge Ostdeutsche

Wer heute 30 oder 40 Jahre alt ist, hatte mit der DDR nicht mehr viel zu tun. Gelernt oder studiert hat die sogenannte Generation Y der in den 1980ern und 1990ern Geborenen überwiegend im vereinten Deutschland. Sie waren Austauschschüler und Praktikanten überall in der Welt, besuchten Universitäten von Heidelberg bis Harvard oder absolvierten Ausbildungen in modernen und nicht selten international agierenden Betrieben. Sicher mag es da noch Prägungen durch Eltern oder Großeltern geben. Das macht junge Ostdeutsche aber nicht per se zu weniger begabten, weniger schlauen, weniger befähigten Menschen.