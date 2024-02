Weimar. Von der internationalen Wanderausstellung zur Dauerausstellung in ehemaligem Gauforum in Weimar – wie die Gedenkstätte Buchenwald das Thema NS-Zwangsarbeit öffentlich erinnert

Mit den Reimag-Rüstungswerken in den Stollenanlagen im Walpersberg bei Kahla sowie den Konzentrationslagern in Buchenwald und Mittelbau-Dora nebst vielen Außenlagern finden sich auch in Thüringen markante Orte der NS-Zwangsarbeit. Tausende Deportierte aus ganz Europa mussten dort unter unmenschlichen Bedingungen für den Krieg des Dritten Reiches schuften. Drill und Brutalität überlebten viele nicht. Für Rikola-Gunnar Lüttgenau, Kommunikationschef der Gedenkstätte Buchenwald, ist das aber nur eine Seite der Zwangsarbeit. Die erpresste Arbeit von Millionen Menschen war ein Alltagsverbrechen, von dem neben der Rüstungswirtschaft viele profitierten, sagt der Historiker. „Zwangsarbeiter gehörten spätestens seit den 1940ern zum Alltag im nationalsozialistischen Deutschland. Eingesetzt wurden sie auch in Institutionen, auf Baustellen und Bauernhöfen, im Handwerk und in Privathaushalten. Vom Soldat an der Front bis zur Bäuerin in Thüringen hatten alle mit ihnen zu tun. Der Einsatz war kein Geheimnis, sondern ein weitgehendes öffentliches Verbrechen“, so Lüttgenau.