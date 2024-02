Erfurt. „Wir wollen keine Insel sein“: Wie sich ein neuer Kulturverein in Thüringens Gesellschaft einbringen will

Man darf, sagt Oskana Zahurska, kostbare Lebenszeit nicht mit Warten vergeuden. Ein Satz, der in diesem Gespräch wiederholt fällt. Oksana Zahurska hat vor dem Krieg in Kiew beim Fernsehen als Producerin gearbeitet, Nina Kondrikova ist Lehrerin und beide gehören zu Akteuren der „Deutsch-Ukrainischen Kulturgesellschaft“. Der Verein steckt noch in den Kinderschuhen, sucht nach Partnern auf Thüringer Seite: Vereine, Künstler, Verbände, die an Gemeinschaft und Austausch interessiert sind. Denn diese Gegenseitigkeit ist der Kern dieser Idee. Sie wollen keine Insel sein.

Vor zwei Jahren, bemerkt Nina Kondrikova, habe doch kaum jemand in Deutschland etwas über die heutige Ukraine gewusst. Seit dem russischen Überfall gibt es eine Flut von Informationen, aber sie sind natürlich immer gebrochen vom Krieg. Er dominiert die Wahrnehmung der Ukraine, das könne anders nicht sein. Ein Land, das sich verteidigt, aber wir sind doch mehr als das, sagt Oksana Zahurska. Sie spricht von einer kreativen Kulturszene, von gesellschaftlichen Diskursen, modernem Theater, junger Literatur. „Das alles sind wir auch“, sagt sie.

Zeit, nach neuen Wegen zu suchen

Als die Akteure in der ukrainischen Community für die Idee warben, waren sie selbst erstaunt, wie viele Geflüchtete in Thüringen aus künstlerischen Bereichen kommen. Tanzpädagoginnen, Maler, Musiklehrer, sogar ein Opernsänger und eine Pianistin habe sich gemeldet. Für sehr viele war Kunst und Kultur wichtiger Teil ihres Lebens in der Ukraine, sie haben gemalt oder in Chören gesungen.

In den ersten Wochen und Monaten nach der Fluchthaben viele noch auf gepackten Koffern gelebt, dachten, dieser Krieg könne nicht lange dauern, erzählt Oksana Zahurska. Und ja, das Akzeptieren dieses Lebensbruchs war nicht einfach. Niemand hat das selbst gewählt. Inzwischen sind fast zwei Jahre vergangen. Sie haben die ersten Deutsch-Prüfungen bestanden, Arbeit gefunden oder suchen welche, die Kinder gehen zur Schule. „Jetzt ist es an der Zeit, nach neuen Wegen zu suchen“, sagt sie. Zeit, anzukommen.

Workshops, Konzerte und Filmabende

Im vergangenen Juli erst hatte der Regisseur und Cineast Valentyn Myslyvyi, der seit März 2022 in Erfurt lebt, gemeinsam mit dem Verein Ukrainischer Landsleute das Filmfestival „Goldenes Huhn“ ins Exil nach Thüringen gebracht. Im Frühjahr 2023 zeigte der Ukraineverein in Erfurt Bilder der Künstlerin Maryna Shkarupa aus Kiew. Es gibt bereits viele Beispiele, wie diese kulturellen Brücken aussehen können, die nun auch die neu gegründete Kulturgesellschaft bauen will. Für Akteurin Kondrikova ist das auch ein Weg, den Menschen in Thüringen etwas zurückzugeben.

Ab Mittwoch, 21. Februar, zieht der Kulturverein für zehn Tage in die Pop-up-Store Galerie in Erfurts Altstadt ein. Es wird Workshops geben, Konzerte, ein ukrainischer Filmabend, Ausstellungen. Zur Eröffnung zeigt die Künstlerin Jewgenija Fullen ihr Fotoprojekt, das starke Frauen der Ukraine porträtiert. Aus Kiew werden Bilder erwartet, auf denen Kinder mit Behinderung ihre Träume vom Leben erzählen. „Plattform der Möglichkeiten“ nennen die Vereinsakteurinnen diese Begegnungsräume. Die zeigen sollen, wie geflüchtete Menschen aus der Ukraine die Gesellschaft, die sie aufgenommen hat, noch bunter und reicher machen können. Man kann es ein Angebot nennen. Sie hoffen auf ein Echo.

Kontakt: kreativgruppe.ua@gmail.com