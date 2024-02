Erfurt. Hanno Müller über Trends in der ambulanten Versorgung

Es ist noch nicht so lange her, dass Ärztevertreter es für ein positives Zeichen hielten, wenn niedergelassene Kollegen 60 Stunden pro Woche arbeiten. Ins Feld geführt wurde es gern als Argument gegen Medizinische Versorgungszentren, weil dort auf geregelte Arbeitszeiten geschaut würde. Es ist gut, wenn Ärzte für ihre Patienten da sind und dabei nicht immer auf die Uhr schauen. Wo aber hört Engagement auf und fängt die Selbstausbeutung an?