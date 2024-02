Erfurt. Bilder aus der Ukraine erzählen von der schwierigen Situation von Familien mit behinderten Kindern im Krieg

Ein übergroßer Regenschirm, unter dem eine Kindergestalt fast verschwindet, daneben fallen Bomben in ein brennendes Haus: Jaroslaw hat vor dem Krieg in Bachmut gelebt. Eine Schnecke, die auf ihrem Rücken ein Wohnhaus trägt: Mark ist mit seiner Mutter aus Odessa nach Kiew geflohen. Blauer Himmel, ein Regenbogen, immer wieder Blumen... Kinderzeichnungen aus dem Krieg. Olena Tsarenko hat sie aus Kiew mitgebracht, um von den Kindern zu erzählen, die sie gemalt haben. Sie ist Mitarbeiterin der Organisation „Mriyu Zhyt“, die übersetzt „Träume vom Leben“ heißt und Familien unterstützt, in denen Kinder mit einer Behinderung leben. Was das bedeutet, weiß sie aus eigener Erfahrung, eine ihrer beiden Töchter leidet an einer schweren Form von Autismus, spricht nicht.