Erfurt. Am Landgericht Erfurt müssen sich vier Angeklagte unter anderem wegen versuchten Mordes verantworten. Zwei von ihnen haben ausgesagt

Was als Spazierfahrt angekündigt wurde, endete im beinahe tödlichen Ernst. Eines der mutmaßlichen Opfer der vier Angeklagten wurde in der Nacht vom 17. zum 18. Oktober 2022 bei Bad Sulza (Kreis Weimarer Land) fast totgeprügelt. Daran hatte die Gutachterin der Jenaer Rechtsmedizin am Dienstag vor Gericht keine Zweifel. Der Mann hätte ohne medizinische Hilfe nicht überlebt, betonte die Expertin und stufte seine Verletzungen als lebensgefährlich ein.