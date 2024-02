Erfurt. Fabian Klaus über die Konsequenzen des rauen Tons in Thüringen

Der Ton wird rauer. Ein Satz, der in den vergangenen Jahren in Thüringen deutlich an Bedeutung in der Auseinandersetzung gewonnen hat.

Gründe dafür liegen auf der Hand. Von Corona und damit verbundenen staatlichen Maßnahmen bis hin zur Energiekrise gibt es eine ganze Liste aufzuzählen. Jedes einzelne Argument lässt sich als Begründung für die Frustration von einzelnen, aber auch ganzen Gruppen heranziehen.

Politik hat in den vergangenen Jahren selten vermocht, sich an den Problemen der Bürgerinnen und Bürger im Land zu orientieren. Wenn es in Thüringen trotz Minderheitsregierung und schwieriger Situation mal halbwegs rund gelaufen ist, dann kam der nächste Hammer aus Berlin.

Dass die Gesamtgemengelage zu Frust und Verdrossenheit führt, ist nachvollziehbar. Allerdings: Weil Demokraten viel zu lange zuschauten, haben sich vor allem rechtsextreme Gruppen diesen Frust zunutze gemacht und insbesondere das Demonstrationsgeschehen mit immer wechselnden Themen gekapert. Hier herrscht nicht nur ein rauer Ton gegenüber den Politikern, die das Land führen. Hier herrscht ein aggressiver Ton gegen alles, was nur in irgendeiner Form dem demokratischen System zugerechnet wird.

Aus diesem rauen Ton ist längst mehr geworden. Aus diesem Ton sind Taten geworden, die sich gegen Demokraten richten. Die vergangene Woche hat das einmal mehr gezeigt. Das Ziel liegt auf der Hand. Ein freiheitlich-demokratisches System soll verändert, vielleicht sogar abgeschafft werden. Demokraten dürfen und werden das aber niemals zulassen.