Meiningen/Imenau/Erfurt. Wie geflüchtete Frauen aus der Ukraine nach zwei Jahren Krieg ihr Ankommen in Thüringen sehen.

Ein Zimmer, Küche, Bad, vom Balkon aus kann man die Elisabethenburg sehen. Auf dem Tisch stapeln sich Farbtuben und Pinsel, an der Wand lehnen grundierte Leinwände und Skizzen. Die Malerei, sagt sie, hat sie immer gerettet.

Seit fast einem Jahr lebt Ludmila Sinelnyk in der Meininger Wohnung. Sie ist der Stadt und ihren Menschen dankbar für die Aufnahme. In der Ukraine hat sie ein Reisebüro geführt, später in einer kleinen Galerie gearbeitet, Ausstellungen organisiert, einen Meisterkurs für Malerei belegt, selbst gemalt. Ein reiches, ein ausgefülltes Leben. Jetzt ist sie 65 Jahre alt und eine Geflüchtete seit zwei Jahren. Schafft man es, im anderen Alltag anzukommen? Ich versuche, den Krieg hinter mich zu lassen, antwortet sie.

Aber sie ist schon im zweiten Satz genau dort, in Sewerodonezk. Die Stadt im Donbass, aus der sie stammt, die schon in den ersten Kriegstagen von der russischen Armee mit schweren Angriffen überzogen und im Juni okkupiert wurde. Erzählt von der Freundin Tatjana, die im selben Haus wohnte, von der sie sich verabschiedete, als sie sich mit der Familie ihres Sohnes zur Flucht entschloss. Sie wollte ihr noch die Wohnungsschlüssel geben, vergaß es in der Eile. Später erfuhr sie, dass russische Bomben ihr Haus trafen, das ganze Viertel wurde zerstört. Tatjana, schrieben ihr Nachbarn, schaffte es nur noch bis in das Treppenhaus. Wie soll man das hinter sich lassen?

Ich will nach Hause: In den ersten Monaten in Thüringen konnte sie kaum an Anderes denken. Inzwischen fühlt sie sich heimischer. Ihr Sohn hat Deutschland wieder verlassen, aber ihre Tochter lebt mit Kind und Mann in Meiningen. Das hilft. Das Malen hilft auch. Es hat eine Weile gedauert, bis sie das wieder konnte, mittlerweile hat sie schon Bilder verschenkt. In Erfurt, wo ein neu gegründeter ukrainischer Kulturverein gerade eine Galerie auf Zeit bezogen hat, gibt sie einen Workshop.

Der Alltag fühlt sich nicht mehr so fremd an. Aber jeder Tag beginnt mit dem Checken der Nachrichten aus der Ukraine. Wo haben die Russen wieder bombardiert, wie viele Menschen getötet? Es gibt Bekannte in Sewerodonezk, von denen sie bis heute nicht weiß, was aus ihnen geworden ist. Es hört nicht auf.

Nach Hause. Das ist bis heute ihre Sehnsucht. Und sie weiß, dass es nicht geht. Die Stadt ist besetzt, die Wohnung zerstört. Es gibt dort keinen Ort für sie, nur hier, in Meiningen. Eine Zerrissenheit? Sie schweigt. Ein Wort, das es genau beschreiben würde, findet sie nicht.

Ein erster Job und die Karriereleiter abwärts

Hamburg, das Flüchtlingsheim in Dörnfeld im Ilm-Kreis, später ein Häuschen in Manebach, wo sie eine deutsche Familie aufnahm: So sah der Fluchtweg von Yuliia Tsetsenevska, ihrem Mann und der Tochter aus Charkiv aus.

Yuliia Tsetsenevska an ihrer neuen Arbeitsstelle in Ilmenau. © Alina Kucherenko

Sie konnten damals noch gar nicht begreifen, dass sich ihr Leben von Grund auf verändert hat. Keine Vorstellung, was werden sollte, kein Plan. Aber nachdem sie das erste Mal zwei Stunden im Sozialamt anstanden, war sie sich sicher, nicht von sozialen Hilfen leben zu wollen. Anfang April erfuhren sie, dass eine russische Rakete das Restaurant zerstör hat, in dem sie gearbeitet hatte. In dem Moment wurde ihr klar, erinnert sie sich, dass sie ihr Leben neu aufstellen muss. Beim ersten Job half der Zufall. Während eines Spaziergangs mit ihrer Wohnungswirtin kamen sie an einem Hotel vorbei. Ob sie dort arbeiten würde, wollte ihre deutsche Bekannte wissen. Keine Frage, der Rest ging dank der Vermittlung ihrer Wirtin sehr schnell.

20 Jahre hat Yuliia Tsetsenevska in der Branche gearbeitet, sich von einer Kellnerin zur Restaurantdirektorin hochgearbeitet. Jetzt musste sie von vorn beginnen, erst als Hilfskraft, später als Kellnerin. Ein eigenartiges Gefühl sei das gewesen, erzählt die 42-Jährige. Ihr damals noch sehr lückenhaftes Deutsch führte zu manchen Missverständnissen. Einmal, erinnert sie sich, fragte sie einen Gast nach einem „Kaninchen Kaffee“. Sie haben dann zusammen sehr gelacht.

Nach der ersten bestandenen Sprachprüfung bewarb sie sich auf die Stellenanzeige einer IT-Firma und wurde genommen. Seit einem Jahr arbeitet sie jetzt als Sekretärin. Eine 30-Tage-Arbeitswoche und nebenher der Deutschkurs, das sei nicht einfach, gesteht sie. Aber sie mag ihre Arbeit.

Sie macht keine Zukunftspläne. Der Krieg hat ihr gezeigt, wie sich das Leben über Nacht ändern kann. Ein anderes Land, ein Status als Flüchtlinge, sie müssen sich ein neues Leben aufbauen. Das ist jetzt das Wichtigste.

Kostbare Jahre nicht mit Warten vergeuden

Fokussierung auf das heute mit offenem Ausgang: Das beschreibt die mentale Lebenssituation vieler Geflüchteter in Thüringen, nach zwei Jahren Krieg, sagt Ilona Mamiyeva vom Verein Ukrainischer Landsleute. In einer nicht repräsentativen Erhebung des Vereins schätzen knapp 30 Prozent der Befragten ihre Integration als gut ein, mehr als die Hälfte als weniger gut, fast 16 Prozent als schlecht. Ein Grundgefühl, das sehr von der Frage nach Arbeit abhängt, weiß die Vereinsakteurin. Nicht irgendeiner, sondern einer, in der sich die Menschen wohl fühlen und eine Perspektive sehen. Eine Arbeit fand bislang jeder Vierte der Befragten und etwa so viele gaben an, derzeit aktiv einen Job zu suchen.

Ilona Mamiyeva vom Verein ukrainischer Landsleute in Thüringen. © Zentrale | Elena Rauch

Gerade erst hatten sie im Verein gemeinsam mit der Handwerkskammer eine Jobmesse veranstaltet. Das Interesse war groß. Sie habe aber auch bemerkt, wie groß die Verunsicherung, wie lückenhaft Informationen sind. Anerkennung, von Abschlüssen, Beglaubigungen von Zeugnissen, bestandene Sprachprüfungen: Viele Ukrainerinnen, sagt Ilona Mamiyeva, hätten geradezu Furcht vor solchen Hürden. Dass viele potenzielle Arbeitgeber eher auf den praktischen Beweis von Qualifizierung setzen, statt Papiere zu verlangen, erfahren Geflüchtete meist nur im direkten Kontakt. Räume dafür müssten viel häufiger geschaffen werden, die Arbeitsagenturen können das nicht leisten, so ihre Erfahrung.

Jede Antwort ist nur eine Momenaufnahme

Viele Geflüchtete haben inzwischen deutsche Grundkenntnisse, die Kinder sind in den Schulen angekommen, sie sind bereit für den nächsten Schritt. Wir haben, sagt Nina Kondrikova, diese Zeit gebraucht. In der Ukraine hat sie als Lehrerin gearbeitet, sie gehört zu den Akteurinnen eines gerade grade geründeten ukrainischen Kulturvereins, der um Partnerschaften in Thüringen wirbt. Man darf kostbare Lebenszeit nicht mir Warten verschwenden, sagen. Es sei Zeit, anzukommen.

Bleiben, warten, gehen? Das Annehmenden dieser Situation war ein schmerzhafter Prozess, den man sich in der ersten Zeit abringen musste: Das hört man oft, wenn man mit ukrainischen Frauen spricht. Und weiter? In der Befragung des Ukraine-Vereins sagt jeder Vierte, sich noch nicht entschieden zu haben, 63 Prozent wollen langfristig in Thüringen bleiben. Für die Mehrheit von ihnen war das zu Beginn ihrer Flucht nicht denkbar. Doch auch diese Antworten, bemerkt Ilona Mamiyeva, seien nur eine Momentaufnahme.

Natürlich fragt sich jeder von uns , was mit seinem Leben nach dem Krieg sein wird, sagt Nina Kondrikova. Aber wie soll man darauf eine Antwort finden? Erst einmal muss er gewonnen werden, dieser Krieg.