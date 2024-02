Erfurt. Der Einladung der Gedenkstätte Andreasstraße zum Gedenken an Alexej Nawalny folgten auch Menschen aus Russland

Alexej Nawalny, sagt Anna Ginzburg, war für mich eine Hoffnung, dass man sich für Russland nicht schämen muss. Sie stammt aus Moskau, lebt mit ihren Eltern schon seit einigen Jahren in Erfurt. Am Samstag gehörte die Familie zu den Menschen, die an der Erfurter Gedenkstätte Andreasstraße des in Haft verstorbenen russischen Oppositionellen gedachten.

„Krieg gegen die Ukraine ist Katastrophe für alle“

Er war eine Hoffnung und bleibe es nach seinem Tod, ergänzen die Großeltern der jungen Frau. Vor einigen Tagen erst sind sie aus Moskau gekommen, um zu bleiben. Sie erzählen, wie sie damals bei Massenprotesten gegen Putin auf dem Moskauer Bolotnaja-Platz dabei waren. Heute werde man verhaftet, wenn man Blumen für den toten Nawalny niederlegt. Den Krieg gegen die Ukraine nennen sie eine Katastrophe für alle. Und die Menschen in Russland? Sie fangen an, nachzudenken, sagen sie. Sehr langsam, aber es werden mehr, mit jedem russischen Soldaten, der in diesem Krieg getötet oder verkrüppelt wird. Wladislaw, der seinen vollen Namen nicht nennen will, sieht das anders. Seit zwölf Jahren lebt er in Deutschland, zu einem Besuch in Russland zieht es ihn derzeit nicht. Er wolle, sagt er, nicht einer Gesellschaft begegnen, die Normalität inszeniert und wegschaut. Mit Nawalny sei für sie die Hoffnung gestorben, absehbar nach Hause zurückzukehren, sagt eine junge Frau aus Kaliningrad, die auch anonym bleiben möchte. Im Arm trägt sie einen Strauß roter Rosen.

Russische Zivilgesellschaft braucht mehr Unterstützung

Eine Gedenkstunde an dem Ort, wo Menschen bereits seit Tagen Blumen und Kerzen für Alexej Nawalny niederlegten. Dort, wo in der DDR-Zeit Andersdenkende inhaftiert waren, und zuvor in der NS-Zeit, sagt Gedenkstättenleiter Jochen Voit. Ein Ort, der aber auch daran erinnert, dass Dinge, die scheinbar unumstößlich sind, geändert werden können, bemerkt Annegret Böhm. Die Erfurter Ärztin, auf deren Initiative diese Stunde zurückging, hatte den Herbst 1989 als 18-Jährige erlebt. Für Amy Buse von der Amnesty-International-Hochschulgruppe der Universität Erfurt liegt im Tod Nawalnys eine Aufforderung auch an die Bundesregierung, die Kräfte der russischen Zivilgesellschaft zu unterstützen, die sich Putin entgegensetzen.

Nur wer selbst Gefangener war, könne ermessen, was ein Tod im Gefängnis bedeutet, sagt die Künstlerin Gabriele Stötzer, die 1977 nach ihrem Protest gegen die Biermann-Ausbürgerung hier inhaftiert war. Alexej Nawalny müsse klar gewesen, was ihm drohte, als er in Putins Russland zurückkehrte. So wie es der legendäre Wyssozki in seiner „Wolfsjagd“ so gnadenlos und wütend besungen hat, woran Liedermacher Gerd Krambehr erinnerte, als er zur Gitarre griff.