Erfurt. Fabian Klaus über die Diskussion einer Ministerpräsidentenwahl mit AfD-Stimmen

Mario Voigt (CDU) ist auf die von links aufgezwungene Debatte nicht eingestiegen. Der rot-rot-grüne Chefstratege Benjamin Hoff (Linke) hatte ihn vor dem Parteitag aufgefordert zu erklären, dass er sich nicht mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten wählen lassen würde. Diese Debatte um ein in weiten Teilen rechtsextremes Phantom wird fast immer von links geführt.

Voigts Reaktion, eine Koalition mit AfD oder Linkspartei auszuschließen, war erwartbar. Über die Ministerpräsidentenwahl verlor er kein Wort. Warum auch? Noch gibt es kein Ergebnis, mit dem umzugehen wäre.

Jetzt permanent zu diskutieren, wer nach dem 1. September mit wessen Stimmen ins Amt gehievt werden könnte, verstellt den Blick auf die Themen. Voigt hat eine Agenda, Bodo Ramelow hat eine Agenda. Beide unterscheiden sich in Teilen, was zur Profilierung beitragen kann. Lässt sich damit nicht arbeiten?

Die AfD wird mit der Debatte über die Rolle ihrer Bedeutung größer gemacht, als sie eigentlich ist. Es wäre Zeit, endlich über Inhalte zu sprechen. Lehrermangel, Ärztemangel, Stärkung des Ehrenamtes ... Voigt hat das versucht und macht Oppositionsdinge: Er zeichnet ein Bild des Abstiegs von Thüringen. Ist wirklich alles so düster? Rot-Rot-Grün muss sich damit auseinandersetzen. Eine inhaltslose Debatte über rechtsaußen nutzt nur den extremistischen Kräften, die in Thüringen in der übergroßen Zahl am rechten Rand außerhalb des demokratischen Spektrums stehen.