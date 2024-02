Ilmenau. CDU-Chef Mario Voigt spricht im Interview über die Geschlossenheit in seinem Landesverband und seinen Vorgänger Mike Mohring.

Sie haben 92 Prozent Zustimmung bekommen. Wie bewerten Sie das?

Ich bin sehr glücklich darüber. Es zeigt eine große Unterstützung und Geschlossenheit in der Partei, die mir Rückenwind gibt. Aber, das will ich auch sagen, es ist keine Ein-Mann-Show. Es geht um die Mannschaft und die haben wir heute mit einer großen Breite vom Bauernpräsidenten über kommunale Spitzenvertreter, dem Wissenschaftler des Jahres, einer Hochsprung-Europameisterin bis zur Unternehmerin des Jahres aufgestellt. So eine starke Liste mit Thüringern für Thüringen macht mich sehr stolz.

Die „Junge Union“ hat einen internen Streit öffentlich im Wege einer Kampfkandidatur ausgefochten. Mike Mohring, aktuell Abgeordneter und Ihr Vorgänger, ist nicht auf der Liste. Die Vorsitzende der Frauenunion, Marion Rosin, hat ein schwaches Ergebnis bekommen. Wie geschlossen steht die Partei wirklich?

Mit Verlaub. Wir sind geschlossener als je zuvor. Fast alle Kandidaten haben über 80 Prozent Zustimmung erhalten. Wir sind eine demokratische Volkspartei. Das jemand mal sagt, er beansprucht den Platz für sich, weil er sich für besser hält, ist nichts Unanständiges und gehört dazu. Wenn Sie mal auf andere Parteien schauen, …

… wir wollten ja über die CDU reden. Sie doch auch?

Natürlich. Wenn Sie mal auf andere Parteien schauen, dann ist das ein sehr geordneter Parteitag im Vergleich, ein Parteitag, von dem ein großer Siegeswille der Thüringer CDU ausgeht.

Sie haben lange ein Geheimnis um den Listenvorschlag gemacht, der Vorstand hat ihn erst wenige Stunden vor Beginn der Landesvertreterversammlung beschlossen. Warum haben Sie da keine Luft dran gelassen?

Wir hatten Nachnominierungen in den Wahlkreisen vor Ort, die erst noch vollzogen werden mussten. Die Liste hat eine sehr ausgewogene Mischung aus erfahrenen und neuen Kandidaten aus allen Regionen. Dass sie mit großer Unterstützung durchgegangen ist, zeigt ja auch, dass sie Thüringen in ganzer Breite spiegelt.

Ein Kriterium, um Teil dieses Vorstandsvorschlages zu sein, war auch, dass man bereits Abgeordneter sein musste, um auf einen vorderen Platz zu kommen. Begründung: Die Abgeordneten haben sich viereinhalb Jahr in schwieriger Zeit für die Union eingesetzt. Das gilt ein stückweit auch für Mike Mohring. Warum findet der sich nicht auf der Liste wieder?

Es gibt einen Landesvorstandsbeschluss und an den fühlte sich der Landesvorstand bei seinem Vorschlag gebunden. Handeln hat Konsequenzen. Das gilt für Politiker genauso wie für jeden Bürger.

Der Beschluss fordert Mohring auf, alle Ämter abzugeben und nicht wieder für den Landtag zu kandidieren. Hintergrund ist die Affäre um die Bezahlung seines Geburtstages mit Parteigeldern. Ist die CDU eine Partei, die eine zweite Chance zulässt?

Natürlich.

Also hat Mohring schon mehr als eine zweite oder dritte Chance verspielt in Ihren Augen?

Es ist dazu alles gesagt.

Spekulieren Sie eigentlich auch im nächsten Landtag öfter mal auf AfD-Stimmen?

Nein. Wir werden da nie drauf spekulieren. Wir lassen aber nicht zu, dass Linke und AfD bestimmen, welche Themen die CDU in den Landtag einbringt. Das entscheiden wir selbst und nur so gewinnt man Vertrauen. Das ist Demokratie. Wir haben die Senkung der Grunderwerbssteuer als Opposition durchgesetzt, das ist für Familien und Wirtschaft eine gute Sache.

Die mit AfD-Stimmen gesenkt wurde.

Mich ärgert diese Debatte. Die Menschen wollen, dass wir uns wieder um ihre Probleme kümmern. Das machen wir. Björn Höcke wählt sich seinen Wahlkreis frei nach Schnauze, weil er Angst hat, im Eichsfeld wieder zu verlieren. Er steht für Risiko und Angst. Bodo Ramelow hatte zehn Jahre seine Chance gehabt. Er steht für Weiter-so, mit ihm ändert sich gar nichts. Ich trete dafür an, das Land wieder nach vorn zu führen und Ordnung zu schaffen.