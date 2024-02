Elena Rauch über Arbeitspflicht für Geflüchtete

Menschen, die von Sozialleistungen leben, sollen der Gemeinschaft etwas zurückgeben, wenn sie dazu in der der Lange sind: Gegen dieses Prinzip ist grundsätzlich nichts zu sagen. Wenn es beim Blick auf die Arbeitspflicht für Geflüchtete nicht so eine Schieflage gäbe.

Wer sich als Asylbewerber um einen Job bemühte, musste eine Menge Hürden nehmen. Generelle Arbeitssperren in den ersten Monaten, danach unterschiedliche Regelungen je nach Status, Herkunftsland, Wohnsituation… Da wurde zwar zuletzt nachgebessert, kompliziert bleibt es trotzdem. Unsicherheiten und bürokratischer Aufwand, was im Übrigen Arbeitgeber sehr oft davor zurückschrecken lässt, Geflüchtete einzustellen. Dazu kommen fehlende Sprachkenntnisse, weil auch Kurse selten schnell verfügbar sind. Ob Geflüchtete beim Unkrautjäten und Müllentsorgen schneller Deutsch lernen und sich besser integrieren, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen zeigen aber, dass viele arbeiten wollen, wenn sie denn einen Job finden und annehmen dürften. Ein Abbau der bürokratischen Hürden und eine offensive Unterstützung bei der Jobsuche käme auch so manchem Unternehmen entgegen, das Arbeitskräfte sucht.

Solange das nicht besser gemacht wird, haftet der Arbeitspflicht für Geflüchtete unter Androhung von Sanktionen der Generalverdacht an, sich auf Kosten der Gemeinschaft zurückzulehnen. So etwas nennt man Befeuerung von Vorurteilen.