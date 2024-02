Hanno Müller über die Scheu vor lebensrettender Ersthilfe

Plötzlich liegt da eine oder einer. Oder sackt am Tisch zusammen. Vielleicht jemand, mit dem man schon sehr lange eng zusammenarbeitet hat? Vielleicht auch eine Freundin oder Freund, ein naher Bekannter? Jeder frage sich, wie sie oder er handeln würde. Würde man als Kollege der Kollegin den Oberkörper entblößen, um ihr die Elektroden eines Defibrillators anzulegen? Oder andersherum? Wüsste man, wo sich der nächste AED befindet oder wie man das in der akuten Not- und Stresssituation ermittelt?

Defibrillatoren retten Leben. Je mehr Geräte es gibt, desto besser. Anschaffung und Installation allein reichen aber nicht. Eben weil es sich bei akuten Herznotfällen um hochemotionale Ausnahmesituationen handelt, die jeden treffen können, sollte auch jeder wissen, was zu tun ist. Und es tun. Dafür braucht es Training und Ermutigung. Der größte Fehler wäre, nicht zu helfen – aus Angst, etwas falsch zu machen.

Thüringen fördert die Anschaffung von Defibrillatoren für Kommunen. Viele Betriebe, Geschäfte und Veranstaltungsstätten rüsten sich damit aus. Zur allgemeinen und öffentlichen Zugänglichkeit gehört aber auch eine Art Kataster, das niederschwellig über die Standorte informiert. Bislang gibt es da noch zu viele verschiedene Apps und Anlaufstellen. Nichts gegen private, kommunale oder Vereins-Initiativen: Defi-Standorte sollten Teil von zentral geführten Warnapps wie Nina oder Echo112 sein, und jede und jeder sollte sie auf dem Handy haben.