Suhl. Bei der 16. Geschichtsmesse der Bundesstiftung Aufarbeitung geht es um neue Perspektiven bei der Geschichtsvermittlung in Zeiten von Krieg und Krisen

Anne Vaupel-Meier, Bildungsreferentin im Grenzmuseum Schifflersgrund, ist mit der druckfrischen Bewerbungsbroschüre für den Museumspreis 2024 der Sparkassen-Kulturstiftung zur Geschichtsmesse nach Suhl gekommen. Auf etwa 30 Seiten präsentiert ihr Haus dort sein neues Museumskonzept. Anstelle der bisherigen Leichtbau-Hallen entsteht ein komplett neues Ausstellungsgebäude, dessen Architektur von der Zersplitterung der Grenzlandschaft geprägt sei und das noch in diesem Jahr eröffnet werden soll. „Die frühere Ansammlung von Militärfahrzeugen wird auf wenige aussagekräftige Objekte reduziert. Die Bereiche Sammlung, Bewahrung, Forschung, Dokumentation und Vermittlung musealer Inhalte werden neu organisiert und professionalisiert“, sagte Vaupel-Meier. Zur Präsentation gehört auch ein neuer Grenzwanderweg.

Nachfrage so groß wie noch nie

Schifflersgrund gehört zu fast 50 Museen, Geschichtsvereinen und Initiativen, die sich bis Samstag beim 16. Geschichtstreffen im Ringberg-Hotel in Suhl vorstellen. Das seien so viele Aussteller wie noch nie, erklärt Sabine Kuder von der Bundesstiftung Aufarbeitung, die den Austausch seit 2009 organisiert. „Die Nachfrage war enorm, schon nach wenigen Tagen waren wir komplett ausgebucht“, so Kuder. Verantwortlich für das große Interesse macht sie nicht zuletzt Kriege und Krisen, die den Blick auf die jüngere Geschichte von Diktaturen und Gewalterfahrungen neu herausforderten. Außerdem gebe es einen Generationenwechsel, Jüngere stellten neue und andere Fragen.

Angebote kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. Thüringen ist mit mehreren Einrichtungen vertreten. Die Gedenkstätte Point Alpha will mit einem Breakdance-Projekt, das die politische Instrumentalisierung von Jugendströmungen in der DDR thematisiert, junge Leute für Geschichte gewinnen. Die Gedenkstätte Buchenwald bringt mit einer digitalen Lernanwendung zur Geschichte des Nachkriegslagers historische Quellen zum Sprechen, Zielgruppe sind auch hier Jugendliche. Das Bürgerkomitee des Landes Thüringen sammelt in einer Art virtueller Gedenkstätte zur DDR-Heimerziehung Forschungsergebnisse, Fotos und Erinnerungen zu fast 150 ehemaligen Einrichtungen allein in Thüringen.

Podium zum Auftakt der 16. Geschichtsmesse der Bundesstiftung Aufarbeitung in Suhl zum Thema „Versteinerte Geschichte vs. Dynamische Erinnung“, von links Korbinian Frenzel (Moderator), Louisa Slavkova, Direktorin der Sofia Platform, Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien (Grüne), Prof. Dr. Martin Sabrow, Historiker sowie Sabine Rennefanz, Journalistin und Autorin. © Funke Medien Thüringen | Hanno Müller

Historische Erfahrungen von Zugewanderten einbeziehen

Beim Auftaktpodium zum Thema „Versteinerte Geschichte vs. dynamische Erinnerung“ forderte Stiftungschefin Anna Kaminsky eine Auflösung von Grenzen bei der Beschäftigung mit NS-Geschichte und Kommunismus sowie die Einbeziehung von historischen Erfahrungen Zugewanderter. „Vieles hängt miteinander zusammen. Unterschiedliche Meinungen sollten gehört und nicht ausgegrenzt, der Boden der Demokratie darf dabei aber nicht verlassen werden“, sagte sie. Die abscheulichen Bilder des Hamas-Überfalls und die Reaktionen hätten gezeigt, dass sich in akademischen und kulturellen Kreisen wieder Formen des Antisemitismus breitmachen konnten. „Das erfordert Wachsamkeit“, sagte Kaminsky.

Auseinandersetzung mit Repression wichtiger denn je

Der Historiker Michael Sabrow konstatierte ein Ende der „Ära der euphorischen Aufarbeitungsphase“. „Aktuelle Kriege und Krisen zwingen uns, unseren Zugang zur Geschichte neu zu definieren“, sagte der Potsdamer. Laut Claudia Roth (Grüne), Bundesstaatsministerin für Kultur und Medien, ist die Auseinandersetzung mit menschenverachtender Repression und staatlich begangenem Unrecht in einer Zeit, in der die Demokratie von einigen gerade offen infrage gestellt werde, wichtiger denn je.