Erfurt. Bei politischem Salon in Erfurt wehrten sich Behandelnde gegen Pauschalkritik an ihrer Arbeit ud hofften gleichzeitig auf Veränderungen

Die Klinikreform ist in aller Munde. Klinikinsolvenzen drohten, die Qualität der Behandlung stehe auf der Kippe, heißt es. Doch wie sehen es Praktiker, die dort tagtäglich mit Patienten arbeiten? „Sind unsere Krankenhäuser noch heilbar?“ stand als Motto über der Auftaktveranstaltung einer neuen Diskussionsreihe im Erfurter Kulturhaus Dacheröden. Geladen waren Behandelnde aus zwei Krankenhäusern in Mittelthüringen.

Christiane Jähnert, Pflegedirektorin im Zentralklinikum Bad Berka. © Uwe-Jens Igel

Da betonte Christiane Jähnert, Pflegechefin und Mitglied der Klinikleitung am Zentralklinikum in Bad Berka, wie wichtig für sie engagierte Kollegen sind. 500 Pfleger und 250 medizinisch-technische Mitarbeiter sind es allein in Bad Berka. Kliniken seien heilbar, wenn empatische Führungspersönlichkeiten im Team das Miteinander besser gestalteten, sagte Jähnert. Statt immer neu zu regulieren, sollte darauf vertraut werden, dass die Kliniken mit dem Gut, dass sie haben, maßvoll umgehen. „Weil es immer mehr Bürokratie gibt, sind immer mehr Menschen im Krankenhaus mit Dokumentationen beschäftigt, statt sich am Krankenbett um die Hilfebedürftigen zu kümmern“, so die Pfegechefin.

Stefan Dammers, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie Ärztlicher Direktor des Katholischen Krankenhauses Erfurt. © Uwe-Jens Igel

Stefan Dammers, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Katholischen Krankenhaus in Erfurt (KKH) sagte, obwohl Kliniken mit dem Rücken zur Wand stünden, könnten Menschen darauf vertrauen, dass sie bestmöglich behandelt werden. Die Frage, ob alle Klinikstandorte notwendig seien, interessiere ihn weniger, sagte Dammers. „Für den pauschalen Vorwurf, dass in den Krankenhäusern zu viel gemacht wird, hätte ich gern belastbare Belege. Mein Eindruck ist das nicht. Wir stehen bereits unter strikter Aufsicht, nur das zu tun, was auch genehmigt ist“, so der Mediziner. Auch sein Kollege Carsten Habermann, Seelsorger am KKH, würde lieber mehr über ganzheitliche Behandlungsansätze sprechen. „Dafür braucht es ein vielfältiges medizinisches Konzept und multiprofessionelle Teams“, sagte er.

Carsten Habermann, Leitender Seelsorger im Katholischen Krankenhaus in Erfurt. © Uwe-Jens Igel

Etwas mehr als nur Abbau von Bürokratie und Vorgaben bedürfe es aber schon, um Kliniken zukunftssicherer aufzustellen, so die von Ulrich Böhme (MDR) moderierte Runde. „Die Krankenhäuser sind nicht krank. Sie befinden sich aber wirtschaftlich in einer schwierigen Situaton und es besteht Veränderungsbedarf“, sagte Dammers. Das Land müsse wieder seinen Investitionsverpflichtungen nachkommen. Gegen den Personalmangel brauche es mehr Initiativen. Ohne ausländische Helfer gehe es nicht, es dürfe aber auch keinen Menschenhandel geben, erklärte Christiane Jähnert. Für Seelsorger Carsten Habermann ist es eine ethische wie ökonomische Frage, ob Kliniken jede OP anbieten und durchführen müssen. „Ich würde mir wünschen, dass die Arbeitsbedingungen für Kankenhausmitarbeiter besser werden und wieder mehr in Zeit für die Menschen investiert wird“, sagte Habermann.

Die Politischen Salons werden am 16. April fortgesetzt. Dann geht es um Vertrauenswürdigkeit von Medien.