Weimar. Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda tritt bei den Weimarer Reden 2024 auf. Was er zum Erstarken der Thüringer AfD sagt

Carsten Brosda will „Mehr Zuversicht wagen“. So lautet der Titel seines aktuellen Buchs. Der Senator für Kultur und Medien in Hamburg sowie Präsident des Deutschen Bühnenvereins wird am Sonntag, 10. März, seine „Weimarer Rede“ halten. Der gelernte Journalist befasst sich damit, dass wir uns tagtäglich auf die Grundlagen unseres Zusammenlebens verständigen müssen.

„Mehr Zuversicht wagen“ lautet Ihr Buchtitel. Nichts nötiger als dies jetzt, so scheint es. Woher aber sollen wir Zuversicht nehmen?

Ich sehe mindestens zwei Quellen der Zuversicht: Das sind zum einen Räume, in denen die Dinge anders gedacht und gespielt werden können, als sie aktuell sind, mithin künstlerische Räume, wie Theater oder auch die Musik, in denen wir die Welt als eine veränderbare erfahren. Denn was anders gedacht werden kann, das kann am Ende auch anders gemacht werden. Und das andere sind die Momente, in denen wir spüren, dass ein Ausgleich zwischen unterschiedlichen Positionen möglich ist. Das Gespräch ist schließlich getragen von der Zuversicht, dass gemeinsame Vernunft und Verständigung dann entstehen, wenn wir uns aufeinander einlassen. Insofern bin ich fest davon überzeugt, dass wir uns insbesondere um den öffentlichen Raum als Raum des gemeinsamen Gesprächs kümmern müssen, wenn wir Zuversicht stärken wollen.

Wir leben in Zeiten der Konfrontation und der Gesprächsabbrüche. Was ist da verloren gegangen?

Das Verständnis dafür, dass öffentlicher Streit eine Errungenschaft der Aufklärung ist. Es gibt ein hohes Bedürfnis danach, dass es keinen Streit gibt. Ich kann Ihnen versprechen: Das wird nicht passieren. Und das ist auch etwas, womit wir uns abfinden müssen. Es geht darum, wie wir streiten. Erkenntnis entsteht aus Uneinigkeit und aus dem gemeinsamen Zuhören.

Und wie können wir wieder besser zueinander finden?

Kunst kann mögliche Alternativen aufzeigen und dabei helfen, von einem reinen Verhindern des Schlimmsten zur Anstrengung für das Bessere zu kommen – und sich auf dem Weg dahin darüber auszutauschen, wie genau das Beste eigentlich aussieht. Gerade in Zeiten, in denen wir so vieles neu und anders machen müssen als bisher, wird es komplex. Krisen und Terror, Kriege und die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen – größer könnten die Themen kaum sein. Es hat keinen Sinn, vor dieser Komplexität zu flüchten. Es gilt, sie anzunehmen und etwas daraus zu machen – gemeinsam.

Was, wenn im Herbst die AfD in Thüringen so stark wird, dass sie eigentlich eine Regierung anführen könnte? Welche Zuversicht wagen wir dann?

Da sind welche, die sagen: „Wir sehen, dass Euch der Status quo der derzeitigen Gesellschaft unzufrieden macht, und wir bieten Euch an, in die 50er- oder gar 30er-Jahre zurückzugehen.“ Wenn sich jetzt alle Demokratinnen und Demokraten versammeln, um zu sagen, dass diese Alternative falsch ist – und das ist sie zweifellos –, bleibt unter dem Strich trotzdem bloß hängen, dass sie den Status quo verteidigen, mit dem keiner zufrieden ist. Insofern ist die Aufgabe tatsächlich, weitere Alternativen, andere Bilder der möglichen Zukünfte dieser Gesellschaft zu entwickeln. Gerne verbunden mit dem Anspruch, dass es weiterhin morgen besser sein kann als heute. Das ist die politische Aufgabe, vor der wir stehen. Und hier können uns auch Kunst und Kultur helfen, indem sie zeigen, dass eine andere, eine bessere Welt möglich ist. Wenn wir diese alternativen Zukünfte beschreiben und erzählen können, dann bin ich mir sicher, dass wir auch diejenigen zurückgewinnen, die aktuell zweifeln oder besorgt sind.

Das heißt?

Die Verbohrten, die wirklich in eine engere und wütende Gesellschaft wollen, muss man isolieren. Aber diejenigen, die nicht wissen, wo sie nach Auswegen suchen sollen und die dann den falschen Abzweigung nehmen, die müssen wir zurückgewinnen. Das ist eine Aufgabe, die gesellschaftlich vor uns liegt.

Weimarer Rede von Carsten Brosda: Sonntag, 10. März 2024, 11 Uhr, DNT Weimar