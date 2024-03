Weimar. Fabian Klaus über Lösungen für Feuerwehren, die Geld kosten werden

Der Brand- und Katastrophenschutz in Thüringen muss sich an die Gegebenheiten anpassen. Innenminister Georg Maier (SPD) hat das am Dienstag in Erfurt einmal mehr deutlich gemacht – und unter anderem auf den demografischen Wandel sowie zahlreiche Großschadenslagen in der Vergangenheit hingewiesen, aus denen Lehren zu ziehen gewesen sind.

Gleichwohl: Mit der Erhöhung der Jugendfeuerwehrpauschale von 25 Euro auf 50 Euro wird man kaum dafür sorgen, dass die jungen Menschen den in der Regel freiwilligen Feuerwehren künftig „die Bude einrennen“. Feuerwehrfrau oder -mann zu sein und im Zweifel das eigene Leben einzusetzen, um andere Leben zu retten, ist ohnehin mit Geld nicht aufzuwiegen.

Deshalb ist es umso wichtiger, dass die zumeist ehrenamtlichen Retter in ihren jeweiligen Kommunen beste Bedingungen vorfinden, die bestmögliche Technik verfügbar haben und im Einsatzgeschehen auf professionelle Einsatzführung vertrauen können. Das reformierte Brand- und Katastrophenschutzgesetz soll einen Beitrag dazu leisten, die Bedingungen für die mehr als 30.000 freiwilligen Einsatzkräfte zu verbessern – dafür wird wieder einmal viel Geld benötigt werden.

Bei allen Schwierigkeiten, die es im politischen Thüringen gibt, scheint hier erneut ein parteiübergreifender Konsens möglich, dass jeder in den Brand- und Katastrophenschutz im Freistaat investierte Euro ein richtig investierter Euro ist. Das ist ein wichtiges Signal aus Thüringen.