Erfurt. Die Legislatur neigt sich in Thüringen dem Ende. Eine wichtige Kommission ist immer noch nicht arbeitsfähig. So will Rot-Rot-Grün das ändern.

Seit Beginn der Legislaturperiode scheitert der Thüringer Landtag daran, die Kontrolle des Verfassungsschutzes neu aufzustellen. Für die vollständige Wahl der Vertreter in der Parlamentarischen Kontrollkommission (ParlKK) bleibt inklusive der Landtagssitzung in der kommenden Woche in dieser Legislaturperiode noch drei Plenartagungen Zeit.

Die Linke wird dem Landtag ihren Parlamentarischen Geschäftsführer André Blechschmidt als Kandidaten vorschlagen. Das sagte Fraktionschef Steffen Dittes am Mittwoch in Erfurt. Dass die Kontrollkommission immer noch nicht konstituiert und arbeitsfähig ist, sieht er als Beleg für ein wechselseitiges Ausbremsen mit „interessengeleiteten Entscheidungen“. Dittes: „Das ist eben nicht mehr fachlich begründet.“

Der Linke-Fraktionschef selbst ist zwei Mal bei der Wahl durchgefallen. Auch die Grüne-Abgeordnete Madeleine Henfling kam nicht auf die notwendige Anzahl der Stimmen.

CDU und FDP: Unterstützung für Blechschmidt möglich

CDU-Fraktionschef Mario Voigt weckt indes die Hoffnung, dass seine Fraktion diesmal den Kandidaten der Koalition mitwählen könnte. Er halte „Blechschmidt für einen guten Mann“ und werde seiner Fraktion empfehlen, für ihn zu stimmen. Dass die Union ursächlich dafür sei, dass das fünfte Mitglied der Kommission bisher nicht gewählt werden konnte, weist Voigt allerdings zurück. Es habe Wahlgänge, unter anderem bei der Abgeordneten Anja Müller (Linke) gegeben, bei der die Kandidatin weniger Stimmen hatte, als von den drei Koalitionspartnern zu erhalten gewesen wären.

Wie Voigt hat auch der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Gruppe, Robert-Martin Montag, signalisiert, dass die Liberalen den Linke-Kandidaten unterstützen würden.