Erfurt. Fabian Klaus über die Ministerpräsidentenkonferenz

Begrenzung der irregulären Migration: Was seit Monaten von den Landräten und Oberbürgermeistern in ganz Deutschland ventiliert wird, steht am Ende des dritten Quartals immer noch im Fokus. Warum?

Viel zu lange dauert es, einmal getroffene Verabredungen umzusetzen. Der Thüringer Oppositionsführer Mario Voigt (CDU) macht das an der schleppenden Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete fest. Dass das bei der Begrenzung illegaler Zuwanderung das Allheilmittel ist, dieser Beweis muss erst noch angetreten werden. Weil Landräte in Greiz oder dem Eichsfeld erklären, dass erste Geflüchtete nach der dortigen Einführung der Bezahlkarte weitergezogen seien, lässt sich noch keine Allgemeingültigkeit ableiten.

Gleichwohl wird ein Problem deutlich, das seit vielen Jahren besteht. Denn auch die Umsetzung des von Thüringens Regierungschef Ramelow immer wieder prominent platzierten „Job-Turbo“ zur schnelleren Integration in den Arbeitsmarkt hat eine Ewigkeit gebraucht, bis jetzt endlich die ersten Umsetzungsschritte möglich sind.

Die Zuwanderungssituation hat auch Thüringen mehr als einmal an den Rand der Handlungsunfähigkeit bei Aufnahme und Unterbringung getrieben, weil Phasen wie die aktuelle, in denen die Zugangszahlen auf vergleichsweise niedrigem Niveau waren, vom Bund nicht für konkretes Handeln genutzt wurden. Mit den Folgen allerdings aber muss man nicht in Berlin, sondern in den Landkreisen und kreisfreien Städten vor Ort umgehen.