Elena Rauch über den Frauentag

Alle Jahre wieder. Lohngefälle wird kritisiert, Reden über Chancengleichheit sind zu hören, Blumen gibt es auch. Brauchen wir das?

Es stimmt, die Welt dreht sich weiter. Zur Feier des Tages teilt zum Beispiel die IHK Erfurt mit, dass 38 Prozent aller Neugründungen auf weibliche Initiative zurückgehen. Mit jeder neuen Generation werden es mehr Frauen, die mit einem Selbstverständnis einfordern, was ihre Mütter und Großmütter der Realität hart abtrotzen mussten. Aber auch das ist kein Selbstlauf.

Der jüngste Befund zu Frauen in Chefsesseln beweist, dass die berüchtigte „Gläserne Decke“ noch gut hält, auch wenn sie Risse aufzeigt. Und es gibt Bereiche, in denen die Situation prekär ist. Die Zahl der Frauen, die in diesem Land Opfer häuslicher Gewalt werden und die beschämenden Lücken in Schutzkonzepten. Nach wie vor sind es vor allem Frauen, die im Pflegefall beruflich zurückstecken, für viele führt das direkt in die Altersarmut. Elternzeit ist ungleich verteilt, weil Paare sonst de facto finanziell abgestraft werden.

Und die Realität zeigt, dass sich die Welt auch rückwärts drehen kann. Auf tragische Weise in Afghanistan, wo Frauen ins Mittelalter zurückgestoßen werden. Hierzulande gibt es laute Befürworter verstaubter Rollenbilder, denen alles suspekt ist, was nicht ihrem tradierten Familienbild entspricht.

Wir brauchen diesen 8. März als Schallverstärker für die restlichen Tage im Jahr, an denen all diese Fragen gern als weiche Themen abgetan werden.