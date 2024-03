Weimar. Fabian Klaus über ein Bündnis, das nie wirklich eine Chance hatte

Auf der „Resterampe“ gibt es Streit – und das führt dazu, dass ein Bündnis vor dem Aus steht, dessen Erfolgschancen von Beginn an überschaubar waren.

Warum eigentlich Resterampe? Nun: Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen. Drei Beispiele: Hans-Georg Maaßen, Ex-CDU- und Ex-Verfassungsschutzchef, sollte der Spiritus Rector des Bündnisses sein. Ute Bergner, Ex-FDP-Abgeordnete und Gründungsmutter der Kleinpartei „Bürger für Thüringen“, hat den Weg nach der Kemmerich-Wahl 2020 mit der Gründung des Vereins „Bürger für Thüringen“ bereitet. Uwe Rückert, Ex-AfD und Ex-Freie-Wähler-Partei, wollte mit seinem neu gegründeten Freie-Wähler-Verein ebenfalls unter das Dach des Bündnisses schlüpfen. Hinzu noch die aus der Querdenker-Szene hervorgegangene Kleinpartei „Basis“ und schon wäre, kehrt man überall ein bis zwei Prozent zusammen, eine halbwegs realistische Chance auf den Landtagseinzug gegeben gewesen.

Wenn da nicht die zum Teil übergroßen Egoismen einiger Protagonisten gewesen wären, die dieses Bündnis jetzt komplett zerlegen. So wird am Ende wieder jeder für sich antreten, wenn „Bürger für Thüringen“ es nicht doch noch schafft, in der Werteunion von Hans-Georg Maaßen aufzugehen. Oder sich vielleicht doch noch eine neue Partei gründet ...

In Thüringen weiß man das nie. Fakt ist aber: Diese Zersplitterung macht die Lage bei der Landtagswahl nicht übersichtlicher. Sie sorgt eher für eine weitere Polarisierung.