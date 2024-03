Erfurt. Experten geben Tipps gegen alltäglichen Ärger in vielen Fällen. Großes Angebot der Verbraucherschützer in der Aktionswoche.

Ärger mit Verträgen und Versicherungen, mit dem Energieversorger oder mit Reklamationen - anlässlich des Weltverbrauchertages am 15. März 2024 bietet die Verbraucherzentrale Thüringen mehrere Veranstaltungen an.

Am Dienstag, dem 12. März 2024, um 17 Uhr, diskutiert die Verbraucherzentrale mit Vertretern aus Politik, Verbänden und Kommunen über das Thema „Thüringen wählt Verbraucherschutz“ im Haus Dacheröden in Erfurt. Welche Themen beschäftigen die Verbraucherarbeit in Thüringen? Wie viel ist den Bürgern ein zukunftsfähiger Verbraucherschutz wert? Die Gäste sind aufgerufen, sich an der Diskussion zu beteiligen.

Am Donnerstag, dem 14. März 2024, bietet die Verbraucherzentrale einen thüringenweiten Aktionstag an. Von 9 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr bieten die Experten kostenfreie Beratungen in allen Beratungsstellen und am Telefon an. Eine Terminvergabe für eine persönliche Vor-Ort-Beratung ist telefonisch unter 0361 555 14 0 möglich. In der Beratungsstelle Gera findet von 9 bis 16 Uhr ein Aktionstag statt.

Telefonische Beratung wird am 14. März von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr zu folgenden Themen kostenfrei angeboten:

Strom- und Gasverträge: 0361 555 14 78

Haussanierung und Fördermittel: 0361 555 14 39

Verträge mit Unternehmen und Handwerkern: 0361 555 14 52

Geldanlagen und Versicherungen: 0361 555 14 53