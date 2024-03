Erfurt. Allein für dieses Jahr wurden 122.000 Mundstücke für Atemalkoholkontrollen bestellt

Rund 122.000 Mundstücke für ihre Atemalkohol-Kontrollgeräte hat die Landespolizei in diesem Jahr bestellt. Es gab Jahre, da waren es deutlich mehr. Damit stellt sich nach jeder Kontrolle die Frage, wohin mit dem Plastikmüll. Denn die Mundstücke sind aus hygienischen Gründen noch einmal einzeln in ein Plastiktütchen verpackt. Der so entstehende Müllberg ist nicht unerheblich.

Weil diese Rückstände nicht in der Natur landen dürfen, muss die Polizei die Mundstücke wieder zurücknehmen. Das bestätigte ein Sprecher der Landespolizeidirektion dieser Zeitung. „Die Polizei entsorgt Kunststoffreste nach dem Abfallrecht.“ Dafür werde der in bereitstehenden Behältern gesammelte Müll für die fachgerechte Entsorgung einem darauf spezialisierten Unternehmen übergeben.

Auch Streifenwagenbesatzungen müssen den Plastikmüll zurücknehmen

Das betreffe auch Streifenwagenbesatzungen, die Alkoholkontrollen durchführen, bestätigte die Landespolizeidirektion. Auch diese müssen beispielsweise Mundstücke und Verpackungstütchen wieder zurückzunehmen.

Nur sieht die Praxis manchmal auch anders aus. Dann verweigern nach einer Kontrolle die Beamtinnen und Beamten die Rücknahme und Entsorgung des Plastikmülls. Offenbar hat sich der Umweltschutz noch nicht überall bei der Polizei herumgesprochen. Schade, sollten Polizistinnen und Polizisten doch Vorbilder sein. Das umso mehr, weil neben diesen Mundstücken beispielsweise auch bei Drogenschnelltests weiterer Müll anfällt, der sicher zu entsorgen ist.

Ökologische Alternativen würde die Polizei begrüßen, betonte der Sprecher. Aktuell gebe es aber aus hygienischen und medizinischen Gründen keine Möglichkeiten, die separat verpackten Plastikmundstücke zu ersetzen. Für sie würden ähnlich hohe Anforderungen wie im Medizinbereich gelten.