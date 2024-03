Erfurt. Warum sich der Bürgerbeauftragte Kurt Herzberg immer wieder als Vermittler einschalten muss

Als sich Anke S. (*) mit einem verzweifelten Brief an das Büro des Bürgerbeauftragten wandte, war sie am Ende ihrer Kraft. So sagt sie es. Es ging um ihr Kind, um die Frage, welche Unterstützung es braucht, um den Schulalltag trotz ADHS zu schaffen und warum das Jugendamt die beantragte Schulbegleitung auch nach Monaten nicht genehmigt, von der sie für ihr Kind viel erhoffte.

Das ist nur eine grobe Zusammenfassung. Im Detail fällt es der Mutter mittlerweile schwer, all die Gespräche, Briefwechsel, Gutachten, Nachfragen und Anträge zusammenzubringen, an denen sie sich abgearbeitet hat. Der getaktete Schulalltag mit 45 Minuten Unterricht und kurzen Pausen überfordern schnell das Konzentrationsvermögen eines Kindes mit Aufmerksamkeitsdefizit. In der Schule eskalierten regelmäßig Situationen, Lehrer beschwerten sich, ihre Hilflosigkeit kann sie sogar verstehen. Schulen seien solchen Herausforderungen nicht gewachsen, konstatiert sie. Weil es zu wenig Lehrer gibt und zu wenig Fachwissen bis hin zu äußeren Bedingungen wie fehlenden Rückzugsräumen.

Vom Gefühl, nicht verstanden zu werden

Während sie zusehen musste, wie ihr Kind immer wieder Misserfolgserlebnisse und Ablehnung erfuhr, wie Schule zum täglichen Schrecken wurde bis zur Totalverweigerung. Du siehst, sagt sie, die Not deines Kindes, weißt, wie kostbar Zeit ist, du suchst nach Lösungen, bittest um Hilfe, auch das kostet Überwindung. Und du hast das Gefühl, nicht verstanden, hingehalten zu werden. So beschreibt sie ihre damalige Ratlosigkeit. Als Bürgerbeauftragter Kurt Herzberg und eine Mitarbeiterin seines Büros mit ihr Kontakt aufnahmen, habe sie das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ihr jemand zuhört. Auf ihren Brief habe sie ihre letzte Hoffnung gesetzt.

Ein Satz, den er oft von Bürgern hört, bemerkt Herzberg. In festgefahrenen Situationen wie dieser versteht sich der Bürgerbeauftragte als Vermittler. Ein Treffen mit den Beteiligten wurde vereinbart, Positionen wurden ausgetauscht, Möglichkeiten besprochen. Auch das brauchte Zeit und mehrmalige Gespräche, aber Ende wurde eine Schulbegleitung für das Kind genehmigt.

Machtgefälle zwischen Bürgern und Amt

Doch warum muss sich erst ein Bürgerbeauftragter einschalten, damit möglich wird, was offensichtlich von Anfang an im Bereich des Möglichen lag?

Im konkreten Fall, so Kurt Herzberg, wurden auch Konflikte zwischen der Aufgabe von Schule und der von Jugendhilfe auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen. Die Kommune erwarte von Schule Integrationsleistung, die Schule wiederum hielt Schulbegleitung für notwendig, was die Kommune Geld kostet. Hinzu komme eine Erwartungshaltung der Betroffenen in ihrer Notlage, die ein Amt überfordern könne.

Eine Lösung kann auch ein Kompromiss sein

Er spricht von einem Macht- und Wissensgefälle zwischen Bürger und Amt. Das bestehe im Grunde immer. Ob es die letzten Verästelungen im Baurecht sind, im Steuerrecht oder in den Regelungen der Jugendhilfe: Ein Amt hat immer einen Vorsprung und zu seiner Vermittlungsarbeit gehöre eben auch, ihn auszugleichen. Das unterscheide ihn von einem Anwalt, der immer parteilich sein muss. Ein Bürgerbeauftragter sucht nach einer Lösung, die auch ein Kompromiss sein kann. Nicht immer bekommt am Ende der Betroffene, was er erhofft, Erwartungen können auch unrealistisch sein, beschreibt Herzberg seine Erfahrungen. Aber wenn man eine Entscheidung versteht, wenn man auf Augenhöhe behandelt wird, kann man sie akzeptieren ohne Faust in der Tasche.

Augenhöhe: Das Wort fällt mehrfach im Gespräch mit Frau S. Die habe sie in der Kommunikation mit der Behörde vermisst, bis sich der Bürgerbeauftragte einschaltete. Auch dafür ist sie im Rückblick dankbar.

(*) Der richtige Name ist der Redaktion bekannt, die Frau bittet um Anonymität