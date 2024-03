Erfurt. Die Anerkennung von Gesundheitsschäden durch SED-Unrecht und Verfolgung soll per Gesetz vereinfacht werden, fordert die SED-Opferbeaufbetragte der Bundesregierung.

Im Herbst des vergangenen Jahres stellte der Thüringer Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (ThLA) seinen Bericht „Geteilte Erfahrungen“ über die Lage von Opfern des SED-Unrechts vor. Für den zweiten Teil waren 40 rehabilitierte Betroffene befragt worden. In den Interviews gaben sie detailliert Auskunft über ihre Verfolgungsgeschichte, ihren Umgang damit, ihre Erfahrungen mit der Rehabilitierung sowie über ihre aktuelle Lebenssituation. Wichtig war den Befragten, dass die wissenschaftliche Forschung zu Langzeitfolgen verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden weiter fortgesetzt und intensiviert wird und die Ergebnisse ihren gesetzlichen Niederschlag etwa bei der Anerkennung und Wiedergutmachung des Leids finden. Zudem wurde die Erweiterung der Anspruchsberechtigung der sogenannten „Opferrente“ auf weitere Opfergruppen wie verfolgte Schüler sowie eine Anerkennung der Haftzeit ohne die bisher nötige Mindesthaftzeit von 90 Tagen gefordert.

Opfer werden von traumatischen Erlebnissen eingeholt

In einem Sonderbericht legt nun auch die SED-Opferbeauftragte des Bundes, Evelyn Zupke, nach. Zahlreiche Opfer von politischer Verfolgung in der SED-Diktatur würden auch mehr als dreißig Jahre nach Ende der DDR noch unter den gesundheitlichen Langzeitfolgen der Repressionserfahrung leiden, heißt es in dem sechsseitigen Papier. „Nach den traumatischen Erlebnissen der politischen Repression wurde das Erlebte von den Betroffenen zumeist verdrängt. Zudem wurden insbesondere die politischen Häftlinge, die nach ihrer Haft in der DDR verblieben, unter Androhung strafrechtlicher Konsequenzen zum Schweigen über das Erlebte verpflichtet. Sprachräume und Bewältigungsstrategien standen ihnen nicht zur Verfügung. Auch vielen Betroffenen, die durch Häftlingsfreikauf, Flucht oder Ausreise die DDR verließen, war es nicht möglich, sich mit dem Erlebten in adäquater Form auseinanderzusetzen. Äußerlich wurden sie aufgefangen vom Rechtsstaat, doch die traumatischen Erlebnisse blieben eingeschlossen“, schreibt Zupke.

Evelyn Zupke ist SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. © DBT/ Inga Haar | DBT/ Inga Haar

Betroffene scheitern an bürokratischen Nachweis-Regeln

Lebensverändernde Einschnitte wie der Renteneintritt führten nicht selten dazu, dass Betroffene von den eingekapselten Erinnerungen eingeholt würden. „Das Ausmaß der Folgen politischer Repression wird somit oftmals auch erst nach Jahren und Jahrzehnten sichtbar. Die Schädigungen wiegen häufig so schwer, dass die Betroffenen in ihrer selbstbestimmten Lebensführung nachhaltig beeinträchtig sind. Aufgrund der aktuell geltenden Rahmenbedingungen scheitert jedoch die Mehrheit der SED-Opfer bei der Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Insbesondere der Nachweis des ursächlichen Zusammenhangs zwischen der politisch motivierten Verfolgung und der heutigen gesundheitlichen Schädigung stellt für viele Betroffene eine hohe, oft nicht zu überwindende Hürde dar“, kritisiert die Bundesbeauftragte. Durch das mehrheitliche Scheitern beim Versuch der Anerkennung der Gesundheitsschäden bleibt den Opfern des SED-Unrechts an dieser Stelle der Zugang zu dringend benötigter Hilfe und Unterstützung verwehrt.

Anerkennung des Leides gesetzlich vereinfachen

Ausdrücklich plädiert Zupke für eine grundlegende Vereinfachung der Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden von SED-Opfern, wie es auch der Koalitionsvertrag vorsehe. Dafür regt sie gesetzliche Anpassungen beim Nachweis des Zusammenhanges von Unrecht und Folgeschäden an. Im Umgang mit SED-Opfern soll es demnach zukünftig ausreichen, bei erwiesenen Repressionen wie politischer Haft und dem Vorliegen definierter Krankheitsbilder, etwa Angststörungen oder PTBS, besagten Zusammenhang regelhaft zu vermuten. Dafür sollten die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, bezogen auf die gesundheitliche Schädigung der SED-Opfer, um eine kriterienbasierte Vermutungsregelung ergänzt werden. „Die Einführung einer solchen konkretisierten Vermutungsregelung hätte nicht nur eine signifikante Verbesserung der Situation der Betroffenen zur Folge, sondern würde zugleich auch für einen erheblichen Bürokratieabbau sorgen.“

Peter Wurschi ist Thüringer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. © FUNKE Foto Services | Sascha Fromm

Schicksale von SED-Opfern ernst nehmen und würdigen

Anerkennung zollt Zupke auch den Untersuchungen Thüringens zur prekären Lage vieler SED-Opfer. 2008 hatte das Sozialministerium den „Forschungsbericht zur sozialen Lage der Opfer des SED-Regimes“ als bundesweit erste umfassende repräsentative Analyse zu den Lebensumständen der Betroffenen veröffentlicht. Andere Arbeiten befassten sich beispielsweise mit der Situation von ehemaligen DDR-Heimkindern. „Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Länderstudien umfassend, wie gravierend sich die politisch motivierte Verfolgung sowohl auf die körperliche als auch die psychische Gesundheit der Betroffenen ausgewirkt hat und wie die Betroffenen aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation und infolge ihrer prekären sozialen Lage an gesellschaftlicher Teilhabe nachhaltig gehindert sind“, heißt es dazu im Zupke-Bericht. Laut Thüringens Landesbeauftragtem Peter Wurschi erfahren Betroffene dann tatsächliche Wertschätzung, wenn ihre Schicksale von der Mehrheitsgeselschaft ernst genommen und gewürdigt werden.

