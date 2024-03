Erfurt. Im Haus Dacheröden in Erfurt wird anlässlich des Weltverbrauchertages mit Vertretern der Politik diskutiert.

„Wann haben Sie sich das letzte Mal als Verbraucherinnen und Verbraucher so richtig geärgert?“, leitet Moderator Christian Stadali die Debatte ein. Über die Antwort müssen selbst Politiker nicht lange nachdenken. Von Bestellungen die nicht ankommen, über Mogelpackungen bis hin zu Ärger mit Heizungen. Von den alltäglichen Problemen bleibt niemand verschont.

Anlässlich des Weltverbrauchertages am 15. März 2024 lud die Verbraucherzentrale Thüringen zu einem Wahlforum unter dem Motto „Thüringen wählt Verbraucherschutz“ in das Haus Dacheröden in Erfurt ein, um mit verbraucherpolitischen Sprecherinnen und Sprechern im Thüringer Landtag zu diskutieren. Im Fokus dieser Debatte standen die Herausforderungen des Verbraucherschutzes im Jahr der Landtagswahl und darüber hinaus.

Keine Transparenz und Vergleichsmöglichkeiten

„Wir wollen mit der Politik darüber reden, was unsere dringendsten Forderungen sind“, sagt Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen.

„Die Strompreise in Thüringen gehören zu den höchsten in ganz Deutschland“, beklagt Claudia Kreft, Energierechtsberaterin der Verbraucherzentrale Thüringen. Wer in Thüringen Fernwärme beziehe, stehe zudem Monopolanbietern mit hohen und intransparenten Preisen gegenüber. Hinzu käme, dass auch zwischen den Thüringer Grundversorgern erhebliche Preisunterschiede herrschten, so Kreft.

„Es fehlt an Transparenz und Vergleichsmöglichkeiten“, sagt die Expertin. „Wir fordern daher den Thüringer Energiepreisatlas: Die Preise müssen auf einer Internetseite aktuell und transparent für alle zugänglich dargestellt werden.“ Zudem müsse die Landeskartellbehörde personell gestärkt werden, um die Preise für Fernwärme zu kontrollieren. Auch die Verbraucherzentrale selbst habe für die Rechtsberatung der Leute nicht genug Personal.

Darin, dass die Beratung für die Menschen wichtig ist und sichergestellt werden muss, sind sich alle weitestgehend einig. „Das Land muss in Zukunft mehr Geld im Haushalt bereitstellen, damit sich die Beratungsstrukturen ausweiten können“, äußert sich Babette Pfefferlein (Die Grüne). Mit ihr in der Runde debattieren Stefan Schard (CDU), Patrick Beier (Linke), Dorothea Marx (SPD) und Franziska Baum (FDP). Auch Patrick Beier befürwortet Transparenz. „Es sollte eine Aufsichtsbehörde in den kommunalen Unternehmen nachprüfen und kontrollieren.“

Insgesamt stellt die Verbraucherzentrale zwölf Forderungen an die künftige Landesregierung: